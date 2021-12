Islande: importants séismes aux abords du volcan près de Reykjavik

Reykjavik, Islande | AFP | mercredi 22/12/2021 - Alors que son éruption venait d'être déclarée officiellement terminée, deux tremblements de terre significatifs se sont produits mercredi matin près d'un volcan à proximité de Reykjavik, secouant la capitale islandaise.



A 09H13 heure locale et GMT, une première secousse de magnitude 4,1 a été nettement ressentie par les habitants de la capitale, puis dix minutes plus tard une autre plus forte d'une magnitude 4,9, a annoncé l'Institut métérologique d'Islande.



L'épicentre se trouve au nord-est des vallées de Geldingadalir, théâtre d'une spectaculaire éruption de lave entre le 19 mars et le 18 septembre, non loin du mont Fagradalfjall à une trentaine de kilomètres de Reykjavik, a précisé l'IMO.



Aucun dégât n'a été signalé par les autorités.



Un "essaim sismique", c'est à dire une multitude de petits séismes, se produit depuis mardi après-midi aux abords du Fagradalfjall, avec 1.400 microsecousses, selon l'IMO.



Après trois mois sans effusion de lave, l'éruption de Geldingadalir avait été déclarée officiellement terminée par l'IMO ce week-end.



L'activité sismique est un signe avant-coureur des éruptions, mais ne signifie pas nécessairement qu'elles vont se produire, selon les vulcanologues.