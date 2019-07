Island Media : une nouvelle banque d'images polynésiennes qui va faire du bruit

"Nos contributeurs sont locaux mais le marché est à l'international "



Peux-tu nous présenter ton parcours d'entrepreneur ?

J'ai créé la marque de vêtements Nesian il y a cinq ans. Au bout de la deuxième année de cette aventure, j'ai aussi créé une société d'impression textile, Ohena, et trois ans plus tard – donc aujourd'hui – nous lançons Island Media.



Quel est le concept de ce nouveau site ?

Island-media.net est la première banque d'images et de sons du Pacifique spécialisé sur le thème des îles. On y propose des photos et des vidéos, ce qui est classique. Mais nous proposons aussi des illustrations, tout ce qui est vectoriel, patterns, dessins à la main, arts graphique. Et l'originalité c'est que nous aurons aussi les sons. On a beaucoup d'instruments polynésiens qui ne sont pas mis en valeur ailleurs. Nous les proposons sous forme de samples que l'on peut utiliser pour des teasers, des montages vidéo, des documentaires... Il y a des tō'ere, vivo, pahu... Tous ces instruments typiques des îles. Et on va aussi proposer des sons naturels, des cascades, de l'eau qui coule, des galets qui roulent après une vague...



Vous commencez avec beaucoup de contenu ?

En fait l'aventure Island Media se passe en deux temps. Ça fait deux ans que l'on a eu l'idée, et donc là nous lançons déjà la plateforme, le site. C'était le plus important, c'est elle qui va permettre de regrouper et mettre en relation les contributeurs et les utilisateurs de ces quatre types de média. Donc ce soir nous faisons cette soirée de présentation du site à nos futurs contributeurs et utilisateurs. Nous avons déjà pu approcher certains artistes, photographes et contributeurs divers, ce qui nous permet d'avoir du contenu, mais nous espérons en séduire de nouveaux.



Quel est l'intérêt pour les artistes de mettre leur contenu sur votre site ?

On se base sur le même concept que Shutterstock ou Fotolia. On veut mettre en avant des médias qui ne sont pas utilisés. Par exemple un photographe qui fait un shooting va faire 200 clichés, mais ne va en utiliser que trois ou quatre. Il a des teraoctets qui dorment, et c'est ce contenu que nous voulons mettre en avant. Pareil pour les tatoueurs qui dessinent, les cinéastes qui filment... Island Media est un stock qui permet de vendre des archives qui resteraient inutilisées.



Et à chaque vente, l'artiste récupère un pourcentage de la vente ?

On est sur le même modèle économique que Shutterstock ou Fotolia, avec un partage des revenus 60-40. Par contre il faut savoir que sur ces autres plateformes, avant que le contributeur obtienne 40% des revenus, il faut qu'il ait beaucoup vendu pendant plusieurs années de suite pour être gold. Nous on va proposer directement une rémunération fixe de 40% pour le créateur. Pour le justifier il faut comprendre que le site en lui-même est très complexe, il y a la maintenance, la communication à l'international, gérer les paiements... Parce que nos contributeurs sont locaux, mais le marché est à l'international.