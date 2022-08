Isère: 80 hectares brûlés, feu toujours en cours

Lyon, France | AFP | lundi 08/08/2022 - Le feu qui s'est déclenché vendredi en fin d'après-midi sur les contreforts de la Chartreuse en Isère est toujours en cours et a ravagé 80 hectares, a annoncé lundi la préfecture.



"À cette heure, 80 hectares ont été brûlés" et "le feu est toujours en cours", a annoncé le préfet de l'Isère dans un communiqué faisant état de la progression de l'incendie de forêt dans le Pays voironnais, situé près des communes de Voreppe, la Buisse et la Sure-en-Chartreuse.



"Aucune habitation ni entreprise n'est actuellement menacée", a toutefois précisé l'administration à l'AFP, bien qu'"on soit sur quelque chose de vivant qui évolue d'heure en heure voire de minute en minute", le "vent et les températures élevées" inquiétant le département.



Au total, 140 personnes ont été évacuées, résidents des hameaux Malossane, des Balmes et du Bourget sur la commune de Voreppe, ainsi que celui des Barniers-Les Côtes de La Sure-en-Chartreuse.



"Ce sont des évacuations par mesure de précaution", a expliqué à l'AFP la préfecture qui assure que le feu n'a pas fait de victimes, ni de blessés.



270 sapeurs-pompiers et 65 engins, dont des renforts extra-départementaux et moyens aériens (deux hélicoptères bombardiers d'eau), sont actuellement mobilisés, a indiqué le Sdis Isère lundi matin.



Les routes départementales 1075 et 520A sont toujours coupées à la circulation par mesure de sécurité et afin de permettre l'intervention des secours.



Provoqué par la foudre, le feu avait ravagé une vingtaine d'hectares à ses débuts.



Le préfet de l'Isère appelle à la plus grande vigilance "du fait de la sécheresse et de la température".



Selon les scientifiques, la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes (canicule, sécheresse, incendies, etc.) est une conséquence directe du réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.