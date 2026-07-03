

Investissements privés à la Fifa: "Une attaque absolue contre le football" pour la fédération allemande

Munich, Allemagne, le 29 juillet 2026. Les projets de la Fifa, association à but non lucratif, d'attirer des investisseurs extérieurs, sont une "attaque absolue contre le football", a estimé mercredi l'un des vice-présidents de la Fédération allemande de football (DFB) Hans-Joachim Watzke auprès du bi-hedbomadaire allemand kicker.





"De nombreux acteurs du football européen considèrent les projets de la Fifa comme une attaque absolue contre le football. Je partage cette position. Une limite est franchie ici", a estimé Hans-Joachim Watzke.



"Il y a un large consensus au sein des fédérations membres (de l'UEFA, NDLR) à ce propos, comme me l'ont montré plusieurs discussions que j'ai eues ces derniers jours avec Aleksander Ceferin (président de l'UEFA) et d'autres collègues", a ajouté M. Watzke, qui est également l'un des vice-présidents du comité exécutif de l'UEFA.



"Lors de la Coupe du monde, six équipes européennes étaient en quarts de finale et trois en demi-finales. Si le football européen fait bloc contre ces projets, cela aura un poids considérable", a-t-il estimé.



Mardi, la Fifa, association à but non lucratif, a annoncé vouloir créer une société, la Fifa Forward Enterprise (FFE), afin de gérer ses activités commerciales, l'organisation de ses tournois et d'attirer des investisseurs extérieurs, promettant une manne de 10 milliards de dollars pour financer le développement du football.



L'annonce de ce projet de filiale commerciale, qui serait par ailleurs liée à la famille élargie du président américain Donald Trump, a provoqué des réactions inquiètes de nombreuses fédérations nationales ou continentales, de groupes de supporters, voire de personnalités et d'instances politiques.



L'UEFA avait réagi mardi avant même l'officialisation du projet, y voyant "une ligne que les institutions gouvernant le football ne devraient jamais franchir".

Rédigé par AFP le Mercredi 29 Juillet 2026 à 10:06 | Lu 58 fois





