Invasion de punaises noires à Ua Pou

Ua Pou, le 27 novembre 2022 - Un phénomène curieux est actuellement observé à Ua Pou où des quantités impressionnantes de punaises noires à tête rouge ont colonisé des arbres dans la vallée Paaumea où elles forment des “grappes” sur les branches. La situation est suivie de près par la Direction de l'agriculture.



Observées pour la première fois il y a environ deux mois, les punaises noires à tête rouge ont élu domicile sur l'île de Ua Pou. La Direction de l'agriculture a fait des relevés le mois dernier qui sont en cours d'analyse. Ces punaises, vraisemblablement de la famille des Leptocoris vicinus en provenance d'Asie du Sud-Est et d'Océanie, forment en ce moment des centaines de grappes dans la vallée de Paaumea, ce qui ressemble à d'énormes mêlées de reproduction sur les manguiers, corrosolliers, avocatiers, nonis, pommiers Cythère ou encore les branches de faux acacias (non fruitiers). Le phénomène aurait également été observé dans la vallée de Hohoi.

Pour rappel, il n'y a pas d'agent de la biosécurité ou d'agent spécifiquement assigné au contrôle des végétaux et matières organiques entrant et sortant de l'île, comme il y en avait auparavant. Ua Pou a vu ces dernières années une augmentation d'espèces invasives telles que le bulbul à ventre rouge, des scarabées voraces et autres moucherons de terreau par quantités impressionnantes.







Rédigé par Eve Delahaut le Lundi 28 Novembre 2022 à 10:17 | Lu 2423 fois