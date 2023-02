Invasion de papillons à Mangareva

Mangareva, le 21 février 2023 – Les habitations de Mangareva subissent une invasion de papillons à la tombée de la nuit, depuis quelques semaines. La population s’inquiète à propos de ce phénomène.



Depuis plus de 3 semaines, des papillons envahissent les habitations de Mangareva dès la tombée de la nuit. Attirés par les lumières, ils viennent par milliers et sont particulièrement gênants dans les foyers. Ils empêchent certaines activités professionnelles et représentent un frein au bon déroulement de la vie quotidienne. La seule solution proposée pour faire face à l'invasion est de fermer les fenêtres et d’attendre que ça passe. Le service du développement rural et la commune n'ont pour l'heure aucune explication à cette soudaine apparition. Après l’invasion des moucherons en mai 2021, la population reste dans l’attente d’éclaircissements sur ce nouveau phénomène.