Internet : l’offre Vodasurf Mobile déclarée "déloyale" à la demande de Viti

On a hâte de voir les motivations réelles derrière cela. En Polynésie, nous avons une particularité, en dehors d’être un beau pays, c’est d’être le seul pays au monde à ne pas pouvoir vendre de l’internet mobile. Nulle part ailleurs vous verrez ça. Que vaut notre licence d’internet mobile si on ne peut pas commercialiser d’internet mobile ? Cette décision est une hérésie totale

L'offre Vodasurf Mobile n’a rien à voir avec de l’internet fixe. Nous faisons une offre d’internet mobile au moyen d’une carte SIM qui concerne la data. C’est une offre mobile comme nous en vendions au départ de Vodafone. Maintenant, les technologies ont évolué et nous sommes plus compétitifs que nos concurrents. Et j’observe que l’on est en train de nous le reprocher. Tout le monde se plaint du service Viti et cherche à passer chez Vodafone. Nous allons faire appel de ce jugement et laisser une autre juridiction juger.

Nous allons surtout observer attentivement la réaction des consommateurs polynésiens. Pour l’instant, nous avons reçu énormément de soutiens. Et je veux profiter de cet instant pour remercier publiquement tous ceux qui nous soutiennent. Ces messages nous touchent vraiment, et nous font chaud au cœur parmi le personnel de Vodafone. Les gens reconnaissent notre valeur.

Plus de 3000. Et c’est facile : beaucoup de clients se plaignent des services actuels, et notamment ceux de Viti. Ils disent que ça rame… Avec Vodasurf Mobile, la connexion est fluide. C’est pour cela que l’on n’a pas fait beaucoup de publicité sur ce produit. On ne voulait pas alourdir notre réseau. On a choisi au cas par cas, pour ne pas détériorer notre service.