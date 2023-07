Interdiction de mouillage dans les eaux intérieures de Raiatea et Tahaa

Tahiti le 6 juillet 2023. Une décision prise pour "protéger" les émissaires de certaines sociétés ainsi que les câbles sous-marins.



Dans la continuité des travaux amorcés sur la réglementation du mouillage des navires dans les eaux intérieures des îles de Raiatea et Tahaa, la Direction Polynésienne des Affaires maritimes (DPAM) a procédé au recensement de tous le câbles et émissaires auprès des sociétés dont l’activité nécessite ce type d’équipement (EDT, OPT et Polynésienne des eaux) mais également auprès des entreprises privées (hôtels et pensions de famille). Ces dernières ont transmis les données géographiques correspondant à leurs différents équipements (câbles de télécommunication, câbles électriques, réseaux d’adduction en eau potable ou d’eaux usées, émissaires de captage et de rejet).



Cette cartographie précise a permis de délimiter 7 zones dans lesquelles le mouillage sur ancre est désormais interdit, à savoir, sur Raiatea : la passe de Teavapiti ; la baie de Faaroa ; le motu Nao Nao ; et le motu Horea ; dans le chenal entre Raiatea et Taha’a ; sur Taha’a : le motu Tautau (Hôtel Pearl Beach Taha’a) et le motu Tuuahine.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 6 Juillet 2023