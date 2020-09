Interdiction de certains sacs en plastique dès aujourd'hui

Tahiti, le 1er septembre 2020 - "Oxo-fragmentables" et "à poignée en plastique léger" : après l’adoption le 14 mai de la loi du Pays sur l'interdiction de certains produits plastique, le ministère de l’Environnement rappelle les modalités d’application de cette nouvelle réglementation.



L'interdiction entre en vigueur à partir d'aujourd'hui, et vise certains sacs plastiques : les "sacs oxo-fragmentables", les "sacs de caisse à poignée en plastique léger, c'est-à-dire de moins de 50 microns d’épaisseur", et "les sacs à poignée en plastique léger destinés à l’emballage des fruits et légumes dans l’espace de vente". Il est donc interdit de proposer "gratuitement ou à titre onéreux, ces types de sacs en plastique dans tous les points de vente de Polynésie française" précise un communiqué du gouvernement.



Le texte prévoit notamment un "principe général de réduction à la source de l’usage des plastiques pour tous les producteurs, importateurs, distributeurs et leurs clients et les invite à rechercher des alternatives plus durables."

A partir d'aujourd'hui, les consommateurs peuvent donc se présenter dans les magasins et espaces de vente de nourriture avec leurs propres contenants, afin d’être servis à la coupe ou en vrac. Les commerçants pourront toutefois refuser "les contenants souillés, humides ou inappropriés au contact alimentaire". Enfin, "les exigences relatives à l’hygiène ainsi que les modalités de vente devant être affichées clairement sur le lieu de vente" précise le texte.