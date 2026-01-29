

Intempéries : un 2e mort en France, une victime en Espagne, la tempête Nils se déplace vers l'Est

Paris, France | AFP | vendredi 13/02/2026 - La tempête Nils a fait une deuxième victime en France et un mort en Espagne, ce phénomène "d'une force peu fréquente" ayant balayé le sud-ouest de la France et la Catalogne avec de violentes rafales, causant d'importants dégâts et poursuivant désormais sa route vers l'Est de l'Europe.



Une personne qui se trouvait "sur une échelle dans son jardin" a été tuée dans le Tarn-et-Garonne (sud-ouest de la France), a annoncé vendredi matin Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement français, sur la chaîne TF1. La veille, un routier avait déjà perdu la vie, mortellement atteint par une branche.



En Espagne, une femme de 46 ans est morte après l'effondrement du toit d'un entrepôt industriel à Barcelone, dans le nord-est du pays, ont indiqué les autorités régionales.



La victime a succombé à ses blessures après avoir été hospitalisée dans un état critique, ont précisé les autorités catalanes.



Liés à la tempête Nils, des vents dépassant 100 km/h ont frappé jeudi la Catalogne, déracinant des arbres, endommageant des bâtiments et perturbant le trafic aérien.



A ce stade, six personnes restent hospitalisées en Catalogne, dont quatre dans un état grave, à la suite de ces nouvelles intempéries, selon cette source, qui a appelé la population à rester vigilante.



La semaine passée, le passage coup sur coup des dépressions Leonardo puis Marta avait provoqué des inondations spectaculaires et l'évacuation de plusieurs milliers de personnes en Andalousie, dans le sud de l'Espagne.



C'est désormais la tempête Oriana qui doit traverser le pays, avec des vents violents attendus, ainsi que de fortes précipitations, de la neige dans certaines régions et une mer agitée sur les littoraux.



L'Espagne, mais aussi le Portugal, également touché par cette tempête, figurent parmi les pays européens les plus exposés au dérèglement climatique, subissant des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies plus fréquents et plus intenses.



- Vers l'Europe orientale -



En France, selon une source gouvernementale, la tempête a également fait cinq blessés graves et 21 blessés légers, entraînant quelque 4.500 interventions des secours.



Environ 450.000 foyers restaient privés d'électricité dans le pays vendredi matin, selon le gestionnaire français de réseau Enedis, après le passage de la tempête qui a balayé le Sud-Ouest, également touché par d’importantes crues.



Les crues qui, en France, font l'objet d'une vigilance rouge pour le fleuve La Garonne au sud-est de Bordeaux, où des évacuations préventives ont lieu localement, restent surveillées de près vendredi dans une vingtaine d'autres départements, dont quatre de la grande région parisienne désormais.



"Les nouvelles précipitations, en cours et attendues pour la journée de vendredi, pourront se cumuler aux crues en cours ou générer de nouvelles crues sur des secteurs non touchés jusqu'à présent (Bretagne et Ile-de-France notamment)", indique l'organisme de prévisions dans son dernier bulletin.



Dix-sept autres départements au total sont en vigilance orange, et 60 en vigilance jaune dans le reste du pays.



La tempête Nils, "d'une force peu fréquente", selon Météo-France, a traversé le pays d'ouest en est entre mercredi soir et jeudi, avant de poursuivre sa route vers l'Europe orientale, ne concernant plus la France vendredi matin. Aucun département n'était plus placé en vigilance vent.



Dans le Sud-Ouest du pays, déjà fragilisé par des pluies abondantes ces dernières semaines, deux départements, la Gironde et le Lot-et-Garonne, restaient toutefois en vigilance rouge crues, un niveau maintenu samedi, a annoncé Météo-France vendredi matin.



Par ailleurs, quatre départements des Alpes étaient placés en vigilance orange avalanches.

