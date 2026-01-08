

Intempéries en Espagne: Pedro Sánchez appelle à la prudence avant une nouvelle dépression

Madrid, Espagne | AFP | vendredi 06/02/2026 - Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a appelé vendredi à la prudence dans le sud de l'Espagne, à la veille du passage attendu d'une nouvelle dépression baptisée Marta, dans une région touchée ces derniers jours par des pluies diluviennes.



Les agences météorologiques d'Espagne et du Portugal - également concerné par ces intempéries - ont déjà alerté sur l'arrivée dès samedi de ce nouvel épisode climatique, qui va succéder à la dépression Leonardo.



Les pluies hors normes engendrées depuis mardi par le passage de Leonardo ont fait au moins un mort au Portugal, et une femme reste portée disparue dans le sud de l'Espagne.



La péninsule ibérique est en première ligne du dérèglement climatique en Europe et subit, depuis plusieurs années, des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents et intenses.



En Espagne, c'est dans la région méridionale d'Andalousie que les conséquences du passage de Leonardo demeurent les plus visibles: rivières en crues, champs inondés et évacuations de 8.000 personnes.



En déplacement sur place en milieu de journée, près de Cadix, le Premier ministre Pedro Sánchez s'est dit "bouleversé en voyant toutes ces pluies qui n'en finissent pas".



- "Jours compliqués" à venir -



Après avoir survolé des zones affectées en hélicoptère, puis échangé avec des secouristes, le dirigeant socialiste a reconnu que "des jours compliqués" attendaient la région, évoquant "une météo très défavorable, très dangereuse, très délicate".



Le porte-parole de l'agence météorologique espagnole (Aemet), Rubén del Campo avait prévenu plus tôt vendredi que "des pluies très abondantes" étaient attendues samedi "sur le tiers sud de la péninsule", notamment en Andalousie, "dans des zones déjà très éprouvées par les fortes précipitations des derniers jours".



Avec, comme résultat, "très probablement, de nouvelles inondations, crues et glissements de terrain", a-t-il mis en garde.



Face à cet enchaînement de phénomènes climatiques intenses, Pedro Sánchez a toutefois exhorté "au calme" et à "la prudence", insistant sur le travail des "plus de 10.000" personnes mobilisées ces derniers jours.



La journée de vendredi est en revanche marquée, comme attendu, par une accalmie, avec essentiellement dans le Sud du vent.



Enchaînement d'épisodes dantesques



Au Portugal voisin, les autorités tentent également de contenir les conséquences de la tempête Leonardo, tout en préparant l'arrivée de la dépression Marta.



Vendredi, la situation a connu "une légère amélioration sur le front des précipitations", a déclaré le commandant de la protection civile Mario Silvestre lors d'une conférence de presse.



Mais la tempête à venir "apportera de fortes pluies, notamment dans la nuit de vendredi à samedi", avec "des rafales pouvant atteindre jusqu'à 100 km/h", a-t-il précisé.



A Alcacer do Sal (sud), l'une des communes les plus touchées, le niveau de l'eau a commencé à baisser, si bien que les équipes de secours ont pu reprendre leur travail sur place pour aider les habitants à vider les caves, les sous-sols et les commerces inondés.



Le Premier ministre Luis Montenegro, qui s'est rendu vendredi dans les zones sinistrées, a affirmé que les dégâts "dépassaient les quatre milliards d'euros", selon une estimation encore provisoire.



Plus de 26.500 secouristes sont mobilisés dans le pays et quelque 900 personnes ont été évacuées dans diverses régions, selon la protection civile.



Le Portugal enchaîne ces dernières semaines les épisodes climatiques particulièrement intenses. La semaine dernière, la tempête Kristin avait fait cinq morts et provoqué des dégâts matériels substantiels.



Dans l'ensemble du pays, le second tour de l'élection présidentielle devrait se tenir comme prévu dimanche. Mais trois municipalités parmi les plus touchées, dont Alcacer do Sal, ont préféré reporter le scrutin d'une semaine.

le Vendredi 6 Février 2026 à 06:23






