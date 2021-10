Intempéries : Les Raromatai épargnées

Raromatai, le 23 octobre 2021 – Les fortes précipitations annoncées pour la fin de semaine et le week-end n'ont pas occasionné beaucoup de dégâts aux îles Sous-le-Vent, si ce n'est à Taha'a dans la nuit de vendredi à samedi.



Les averses de fortes intensités pour lesquelles le haut-commissariat avait lancé un appel à la vigilance vendredi sur la Société et les Tuamotu-Ouest n'ont heureusement causé aucun dégât majeur. A Raiatea, seules les zones habituellement inondées du centre-ville de Uturoa à la saison des pluies ont été impactées. Même constat à à Bora Bora où devant la bibliothèque près du port de Vaitape les espaces verts se sont transformés en espace aquatique pour le plus grand bonheur de quelques jeunes.

Seule la commune de Ruutia à Taha'a, sous les assauts conjugués de la pluie et du vent, a subi des chutes d'arbres et des coupures d'électricité qui ont touché toute l'île dans la nuit de vendredi à samedi. Dès 4 heures, la société EDT était en action pour rétablir le courant et vers 5 heures, le service de l'Équipement de la commune s'activait pour dégager les routes.