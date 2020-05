Intempéries : Dégâts et frayeurs sur Tahiti

Tahiti, le 6 mai 2020 - Des rafales de vent particulièrement fortes se sont abattues sur certaines zones de l'île de Tahiti ce mercredi, causant çà et là leur lot de frayeurs et de dégâts matériels.



Météo France Polynésie française a placé les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent sous vigilance jaune pour les orages mercredi. Si des grains étaient attendus, des rafales de vent particulièrement intenses se sont abattues sur la côte Est de Tahiti aux alentours de midi. La station météo a partagé sur son site une animation sur la ligne orageuse qui évoluait près de la Polynésie et a expliqué que de “grosses averses et grains soutenus” combinés à des “rafales de 100km/h” ont touché “la côte allant de Mahina à Tautira”. Une dépression qui devrait perdurer "jusqu'en soirée".