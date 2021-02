Inscriptions le 16 février pour le festival Tahiti ti'a mai

Tahiti, le 14 février 2021 – Les inscriptions pour le festival Tahiti ti'a mai qui remplacera cette année le Heiva i Tahiti, en raison des mesures sanitaires en vigueur, ouvrent ce mardi 16 février. Le festival, qui marquera les 140 ans du Heiva, se tiendra du 1er au 17 juillet avec un règlement bien spécifique.



Le Heiva i Tahiti étant annulé cette année en raison des restrictions sanitaires et de l'impossibilité pour les groupes de danse de répéter dans des conditions optimales, le festival Tahiti ti'a mai sera célébré du 1er au 17 juillet prochain. Un festival de chants et de danses qui marquera les 140 ans du Heiva, et qui tire son nom d'un 'aparima du regretté chef de troupe de Temaeva, Coco Hotahota. Ce 'aparima avait marqué les esprits lorsque, à la suite des dégâts du cyclone Veena en 1983, Temaeva avait appelé le peuple polynésien "à se relever, à la résilience". "Il avait marqué les esprits par son message et sa force. C’est ainsi que ce nom s’est imposé, dans un contexte tout aussi dramatique, quoi que différent", explique Te Fare Tauhiti Nui dans un communiqué diffusé vendredi.



Seuls les groupes ayant déjà participé à au moins un Heiva pourront participer au festival. Les inscriptions seront ouvertes du mardi 16 février au lundi 1er mars inclus. Le spectacle devra être "majoritairement inédit", mais les groupes seront autorisés "à intégrer dans leur spectacle des tableaux ou chants déjà présentés dans le passé". Les groupes de danses pourront intégrer entre 60 à 80 danseurs et 12 à 24 musiciens. Ils auront 45 minutes pour se produire sur la scène de To'ata. Même si le festival Tahiti ti'a mai prévoit que ces groupes se produisent dans différents sites, identifiés par te fare Tauhiti Nui, autour de l'île de Tahiti. Les groupes devront obligatoirement présenter un costume végétal et un second costume au choix, qui ne seront pas nécessairement "neufs ou inédits".



Comme pour les groupes de danses, les groupes de Himene pourront aussi accueillir entre 60 à 80 chanteurs et auront 15 à 20 minutes pour se produire. Le tarava est obligatoire et les groupes auront ensuite le choix entre l'interprétation d'un rū’au, nota, tuki, patautau, ou un ‘ute paripari. Les dames seront vêtues d'une robe pōmare ou māmā rū’au et les hommes d'une chemise à manches longues et un pantalon ou tout costume traditionnel (tiputa / pareu).