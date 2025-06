Inondations meurtrières en Afrique du Sud: le président Ramaphosa auprès des sinistrés

Mthatha, Afrique du Sud | AFP | vendredi 13/06/2025 - La province natale de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, dévastée par des inondations sans précédent qui ont fait au moins 78 morts, selon un bilan toujours provisoire, a reçu la visite vendredi du président Cyril Ramaphosa.



Ce dernier a mis en cause le dérèglement climatique dans la catastrophe dont le bilan pourrait s'alourdir, après que de nouveaux corps ont été retrouvés en bordure d'un cours d'eau tôt vendredi.



"C'est une désastre causé par le changement climatique. L'hiver, ici au Cap-Oriental, nous nous attendons au froid et à la neige. Maintenant, nous sommes confrontés à des inondations, ça démontre la gravité du problème du changement climatique", a-t-il dit.



Des milliers de maisons, de routes, d'écoles et de dispensaires ont été ensevelis sous la boue lundi dans cette province de l'est de l'Afrique du Sud, baignée par l'océan Indien, largement rurale et déshéritée et frappée par des pluies torrentielles accompagnées d'un froid glacial.



Les secours s'activent depuis, faisant du porte-à-porte, pour tenter de retrouver des personnes portées disparues ou de possibles survivants, et apporter de l'aide aux sinistrés, dont le nombre pourrait fortement augmenter.



M. Ramaphosa s'est rendu sur les lieux où un minibus scolaire a été emporté par une crue, tuant au moins six enfants et trois adultes. Quatre enfants sont toujours portés disparus.



Sur place, le président s'est entretenu avec une femme qui lui a raconté, en sanglots, avoir perdu sa mère et au moins deux de ses jeunes neveux.



Au moment de la catastrophe, certains habitants ont réussi à se mettre à l'abri sur des toits, où ils ont attendus de l'aide durant de longues heures.



La province du Cap-Oriental, qui abrite le village natal de Qunu de Nelson Mandela (1918-2013), est une des plus pauvres du pays. 72% de sa population vit sous le seuil de pauvreté, selon l'ONG Southern African Regional Poverty Network.



Le secteur de Mthatha, à environ 800 kilomètres au sud-est de Johannesburg, a été le plus touché par cet épisode de tempête hivernale.



Des dégâts importants ont aussi été signalés sur les infrastructures comme les réseaux d'eau et d'électricité, affectant au moins 20 établissements de santé, selon les autorités locales.



"Les chiffres vont augmenter de façon dramatique", a estimé Ali Sablay, un porte-parole de l'ONG Gift of the Givers, qui a déployé des équipes dans la région. "Sur les dernières 24 heures, le nombre de personnes ayant demandé de l'aide a bondi de 5.000 à 10.000".



"Les maisons sont fragiles, elles peuvent s'effondrer à tout moment. La nourriture est contaminée, donc les personnes doivent être évacuées", a-t-il ajouté.



La neige et les fortes pluies sont fréquentes pendant l'hiver en Afrique du Sud, mais le pays est aussi très vulnérable aux fluctuations météorologiques et au changement climatique, qui augmente la fréquence et la sévérité des sécheresses, des inondations et des incendies, selon le Fonds vert pour le climat, un organisme de l'ONU.