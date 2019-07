Information judiciaire ouverte sur les remblais du Mahana Beach

PAPEETE, le 29 juillet 2019. Une information judiciaire visant le Pays a été ouverte la semaine dernière sur les conditions d’aménagement des remblais du site de l’ex-projet Mahana Beach, aujourd’hui Village tahitien.



Une information judiciaire pour terrassement illégal et rejet de matières polluantes visant le Pays a été ouverte par le parquet et confiée à un juge d’instruction la semaine dernière, à la suite de la construction du remblai de 18 hectares sur le lagon bordant l’ex-hôtel Maeva Beach à Punaauia, ont révélé lundi nos confrères de La Dépêche de Tahiti.



En cause, 110 000 mètres cubes de terres et matériaux déposés entre 2013 et 2015 sur le périmètre de la zone prioritaire d’aménagement et de développement touristique du Mahana Beach, du bord de route au bord de mer de Punaauia, à Outumaoro, sur une partie du site de l'ancien hôtel Maeva Beach. Sous la présidence de Gaston Flosse puis d’Edouard Fritch, ce remblai a été réalisé sans permis de terrassement et en totale infraction avec les dispositions du code de l’aménagement de la Polynésie française.



Alors que cette affaire a déjà été portée à plusieurs reprises devant la justice, le Pays est soupçonné d’avoir illégalement terrassé les lieux et d’avoir rejeté des matières polluantes dans le lagon au mépris des codes de l’urbanisme et de l’environnement.