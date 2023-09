Inflation : Hausse des prix de +2,2% en un an

Tahiti, le 14 septembre 2023 – Si l'indice des prix à la consommation a baissé ce mois d'août de 0,3%, il s'explique surtout par une baisse des prix des transports caractéristique de la saison. En revanche, à l'année, on constate une hausse de l'inflation de + 2,2%.



L'indice des prix à la consommation (IPC), qui permet de mesurer l'évolution générale des prix des biens et services des consommateurs, ne trompe pas : s'il est en diminution de 0,3% au mois d'août par rapport à juillet, il reste néanmoins en hausse à l'année, soit +2,2% par rapport au mois d'août 2022. En effet avec un IPC établi à 109,51, la hausse générale des prix persiste sur l'année. Seule la catégorie des transports profite actuellement d'une baisse des prix saisonnière, dû à la baisse des prix du transport aérien de voyageurs (-11,4%) et celle des carburants et lubrifiants pour les véhicules personnels (-3,1%). Ce qui explique en grande partie cette baisse de l'IPC au mois d'août.



En revanche, selon les prévisions et les moyennes établies depuis 2018, la tendance devrait très vite s'inverser dès le mois septembre. Actuellement, l'inflation sur les produits alimentaires continue : notamment sur les fruits (+6,2%) et les viandes (+1,2%), des hausses également sur les tabacs (+0,2%), sur les vins et boissons fermentées (+0,8%), sur la santé (+0,6%), sur les soins personnels (+0,4%) et sur l'hôtellerie, café, restauration (+1,0%).



Rédigé par Wendy Cowan le Jeudi 14 Septembre 2023 à 17:04 | Lu 42 fois