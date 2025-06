Indonésie: un volcan en éruption projette une immense colonne de cendres, niveau d'alerte élevé

Jakarta, Indonésie | AFP | mardi 17/06/2025 - Un volcan en éruption dans l'est de l'Indonésie a projeté mardi une énorme colonne de cendres dans le ciel, selon les autorités, qui ont élevé le niveau d'alerte à son plus haut degré.



Le mont Lewotobi Laki-Laki, un volcan à deux sommets de 1.584 mètres de hauteur situé sur l'île touristique de Flores, est entré en éruption à 17H35 locales (09H35 GMT), selon un communiqué de l'agence de vulcanologie.



"La hauteur de la colonne d'éruption a été observée à environ 10.000 mètres au-dessus du sommet. La colonne de cendres était grise et d'une épaisse densité", a-t-elle indiqué, après l'élévation du niveau d'alerte à l'échelon le plus haut d'un système à quatre niveaux.



Dans l'immédiat, il n'a été fait état d'aucun dégât ni aucune victime.



Les habitants et les touristes doivent éviter toute activité dans un rayon d'au moins sept kilomètres autour du cratère du volcan, a déclaré le chef de l'agence de géologie, Muhammad Wafid.



Il a aussi mis en garde contre la possibilité de coulées de boue dangereuses, appelées lahars – un type de flux de matériaux volcaniques constitué de boue ou de débris – en cas de fortes pluies, en particulier pour les communautés proches des rivières.



Il a également exhorté les habitants de la zone à porter des masques pour se protéger des cendres volcaniques.



En novembre, le mont Lewotobi Laki-Laki était entré en éruption à plusieurs reprises, faisant neuf morts et forçant des milliers de personnes à évacuer, et provoquant l'annulation de nombreux vols internationaux vers Bali.



Après l'éruption de mardi, aucune annulation de vol n'a été rapportée à ce stade.



Laki-Laki, qui signifie "homme" en indonésien, est accolé à un autre volcan plus calme mais plus grand, de 1.703 mètres, le Perempuan, ce qui signifie "femme".



L'Indonésie, un vaste archipel, connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur le "Cercle de feu" du Pacifique.