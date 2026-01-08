

Indonésie: un deuxième corps retrouvé après le crash d'un petit avion

Makassar, Indonésie | AFP | lundi 19/01/2026 - Les autorités indonésiennes ont annoncé lundi la découverte d'un deuxième corps provenant d'un avion qui s'est écrasé samedi dans l'est de l'Indonésie avec dix personnes à bord.



Les autorités avaient perdu samedi après-midi le contact avec cet appareil à turbopropulseur de la compagnie Indonesia Air Transport, parti de Yogyakarta (centre) pour rallier Makassar, aux Célèbes, et qui s'est écrasé sur le mont Bulusaraung.



Le corps d'une première victime, un homme, ainsi que des débris de l'appareil avaient été découverts dimanche.



Lundi, "une nouvelle victime a été retrouvée", a déclaré aux journalistes Mohammad Syafii, chef de l'agence nationale de recherche et de sauvetage. "Selon les informations reçues, il s'agit d'une femme", a-t-il précisé.



Les secouristes n'ont pas pu évacuer les corps en raison des mauvaises conditions météorologiques et du manque de visibilité, a-t-il ajouté.



L'appareil transportait des fonctionnaires du ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, qui étaient en mission de surveillance aérienne des ressources de la région.



De nouveaux débris de l'avion, notamment le fuselage et des hublots ont été récupérés mais la boîte noire, qui enregistre les sons du cockpit et les données de vol, n'a pas été retrouvée.



L'Indonésie, vaste archipel du sud-est asiatique comptant plus de 17.000 îles, dépend fortement du transport aérien pour relier son immense territoire.



Le pays affiche un piètre bilan en matière de sécurité aérienne et a connu plusieurs accidents mortels ces dernières années.



En septembre dernier, un hélicoptère transportant six passagers et deux membres d'équipage s'était écrasé peu après avoir décollé dans la province de Kalimantan du Sud (Bornéo). Il n'y avait eu aucun survivant.



Moins de deux semaines plus tard, quatre personnes avaient été tuées quand un autre hélicoptère s'était écrasé dans le district isolé d'Ilaga, dans la province de Papouasie (est).

