Indonésie: un Boeing porté disparu peu après son décollage

Jakarta, Indonésie | AFP | samedi 09/01/2021 - Les autorités indonésiennes craignent une probable chute en mer de Java d'un Boeing 737-500 de la compagnie Sriwijawa Air, qui a perdu le contact avec la tour de contrôle quelques minutes après son décollage de la capitale Jakarta samedi.



"Un appareil de Sriwijaya Air reliant Jakarta à Pontianak" sur la partie indonésienne de l'île de Bornéo "a perdu le contact" peu après 14H40 heure locale (07H40 GMT), a annoncé le porte-parole du ministère des Transports Adita Irawati à l'AFP .



Le nombre des passagers à bord du Boeing 737-500 n'était pas confirmé dans l'immédiat mais cet appareil peut transporter un maximum de 130 passagers.



L'avion parti de l'aéroport international de Jakarta Soekarno-Hata met normalement 90 minutes pour arriver à Pontianak mais il a disparu des radars très peu de temps après le décollage au-dessus la mer de Java.



"Moins de quatre minutes"



Selon les données du site internet FlightRadar24, l'appareil a atteint une altitude de près de 11.000 pieds (3.350 mètres) avant de chuter à 250 pieds. Il a alors perdu le contact avec la tour de contrôle.



"Le vol Sriwijaya Air flight SJ182 a perdu plus de 10.000 pieds en moins de quatre minutes après son départ de Jakarta" a précisé le site aéronautique sur son fil Twitter officiel.



Des pêcheurs interrogés sur la chaîne de télévision Kompas ont dit avoir trouvé des débris dans la zone des 1.000 îles, au large de la capitale, mais il n'y a eu aucune information officielle sur leur origine.



La compagnie à bas pris a dit être en train de faire des investigations, tout comme les secours.



En octobre 2018, 189 personnes sont mortes dans le crash d'un Boeing 737 MAX qui s'est abîmé dans la mer de Java quelque 12 minutes après son décollage.



Cet accident et un autre impliquant le même modèle d'avion en Ethiopie ont été attribués à des défauts techniques et le constructeur aéronautique américain s'est vu infliger cette semaine d'une amende de 2,5 milliards de dollars pour avoir induit les autorités en erreur au cours du processus d'approbation de cet appareil.



Le secteur du transport aérien en Indonésie a régulièrement connu des tragédies ces dernières années et plusieurs compagnies aériennes de ce pays ont été interdites en Europe et aux Etats-Unis dans le passé.



En 2014, un avion de la compagnie AirAsia reliant la ville indonésienne de Surabaya à Singapour s'est écrasé avec 162 passagers à son bord. Les enquêteurs ont conclu à des erreurs humaines et à des problèmes matériels.