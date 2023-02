Indonésie: quatre morts dans un séisme en Papouasie

Jayapura, Indonésie | AFP | jeudi 09/02/2023 - Au moins quatre personnes ont été tuées jeudi quand un tremblement de terre a frappé la capitale de la province indonésienne de Papouasie provoquant l'effondrement d'un café de bord de mer.



Le séisme de magnitude 5,1 a été ressenti vers 13H28 locales (06H28 GMT) avec un épicentre détecté au sud de la capitale Jayapura à une profondeur de 22 kilomètres, a indiqué l'institut sismologique américain USGS.



"Un café s'est effondré et quatre personnes sont mortes. Il est tombé dans la mer", a noté Asep Khalid, chef de l'agence de gestion des catastrophes de Jayapura dans un communiqué.



Les habitants de Jayapura se sont enfuis des maisons et magasins après la secousse.



"J'étais en train de manger quand soudainement, tout s'est mis à trembler et la secousse est devenue plus forte", a indiqué à l'AFP Putri Kurita, 30 ans, qui est sortie précipitamment d'un autre restaurant.



L'Indonésie connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où les plaques tectoniques entrent en collision.