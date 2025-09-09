

Indonésie: les coraux de Raja Ampat menacés par les mines de nickel, selon des ONG

Jakarta, Indonésie | AFP | jeudi 25/09/2025 - L'exploitation minière du nickel continue de menacer l'une des plus importantes réserves de biodiversité marine au monde située à l'est de l'Indonésie, malgré la suspension de plusieurs permis par le gouvernement, dénonce un rapport de deux ONG publié jeudi.



L'analyse de l'exploitation minière, actuelle et passée, dans la région de Raja Ampat, située à l'extrême-est de l'Indonésie, près de la province de Papouasie, révèle un "effet domino de destruction", allant de la déforestation terrestre au ruissellement des sédiments qui étouffent ensuite les récifs coralliens, souligne ce rapport des ONG Auriga Nusantara et Earth Insight.



"La réhabilitation post-exploitation minière est très insuffisante", a déclaré à l'AFP Timer Manurung, directeur exécutif d'Auriga. "Nous craignons que l'exploitation actuelle du nickel ait un impact sur la région de Raja Ampat pendant des décennies".



Raja Ampat est un archipel situé dans le Triangle de Corail, célèbre pour ses richesses marines et lieu prisé des amateurs de plongée.



En juin, Jakarta avait annoncé retirer les permis d'exploitation minière de quatre des cinq entreprises en activité dans cet archipel après un tollé sur les conséquences environnementales de l'extraction du nickel.



En septembre, le gouvernement a autorisé une entreprise, Gag Nikel, filiale de l'entreprise minière publique Aneka Tambang, à reprendre ses activités, arguant que l'impact de l'exploitation "peut être correctement atténué".



Mais les ONG affirment que de graves dégâts ont déjà été causés et qu'il existe peu de signes visibles de nettoyage.



Des images prises dans la région montrent le ruissellement des sédiments, qui transforment les eaux à l'origine translucide en une couleur brun trouble, en aval des collines dénudées.



D'autres clichés montrent des coraux blanchis et endommagés sur des sites miniers actuels et anciens, à proximité de jetées et dans des zones touchées par le ruissellement des sédiments.



Les ONG craignent également, que malgré la révocation des permis, l'exploitation minière ne reprenne dans la région et soulignent qu'aucune lettre de révocation officielle n'a été publiée par le gouvernement jusqu’à présent.



Les ONG appellent désormais à une révocation de toutes les concessions sur la zone.



"Même s'il n'y a pas d'exploitation minière active sur les sites, le personnel des entreprises et leurs machines sont toujours présentes", a déclaré M. Timer.



Contacté par l'AFP, le ministère indonésien des ressources minérales n'a pas réagi dans l'immédiat.



Début 2025, les concessions minières de nickel couvraient 22.000 hectares de la région de Raja Ampat, dont une grande partie se trouve sur un géoparc désigné par l'Unesco.



Les Géoparcs mondiaux Unesco sont des zones géographiques comportant des sites et des paysages d'importance géologique internationale.



La mine exploitée par Gag Nikel se trouve en dehors du géoparc.



Le nickel est au cœur de la stratégie de croissance de l'Indonésie.



Le pays possède les plus grandes réserves mondiales de nickel et est le premier producteur de ce métal utilisé dans les batteries de véhicules électriques et l'acier inoxydable.

le Jeudi 25 Septembre 2025 à 06:38 | Lu 121 fois





