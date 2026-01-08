

Indonésie: le bilan d'un glissement de terrain près de Bandung monte à 17 morts

Cisarua, Indonésie | AFP | lundi 25/01/2026 - Le bilan d'un glissement de terrain survenu près de Bandung, sur la grande île de Java, est monté à 17 morts, a indiqué lundi un responsable des secours alors que 80 personnes étaient portées disparues dimanche.



Provoqué par des pluies torrentielles, un énorme éboulement de terre a enseveli samedi vers 02H30 locales (19H30 GMT vendredi) des habitations de deux villages situés à 25 km de Bandung, 4e ville du pays.



"Le bilan du glissement de terrain survenu à l'ouest de Bandung s'élève désormais à 17 morts", a déclaré lundi Abdul Muhari, porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), dans un communiqué.



Abdul Muhari n'a pas donné d'éléments nouveaux concernant le nombre de personnes disparues qui s'élevait à environ 80 dimanche.



Les secouristes ont dit procéder avec prudence, craignant un nouvel éboulement en raison de l'instabilité du terrain et des précipitations qui se poursuivent.



"Ce qui nous inquiète le plus, ce sont les risques de glissements de terrain ultérieurs", a déclaré Rifaldi Ashabi, un secouriste de 25 ans.



Quelque 2.000 personnes, militaires, policiers et volontaires, aidées d'équipements lourds, participent lundi aux opérations de recherche, a indiqué Yudhi Bramantyo, directeur des opérations de l'Agence nationale de recherche et de sauvetage.



Les catastrophes comme les glissements de terrain sont fréquentes en Indonésie pendant la saison des pluies, qui s'étend habituellement d'octobre à mars et détrempe les sols.



En novembre, trois provinces de l'île occidentale de Sumatra ont été dévastées par des inondations qui ont fait quelque 1.200 morts, selon des chiffres officiels.



Début janvier, 16 personnes ont trouvé la mort sur l'île indonésienne de Siau, dans l'archipel de Célèbes, à la suite d'inondations provoquées par des pluies torrentielles.

le Lundi 26 Janvier 2026 à 05:02






