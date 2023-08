Indonésie : envoi d'aide d'urgence en Papouasie où la sécheresse a fait six morts

Jakarta, Indonésie | AFP | mardi 01/08/2023 - De l'aide d'urgence a été envoyée dans la province indonésienne de Papouasie où sévit une sécheresse qui a déjà provoqué la mort de six personnes, dont un bébé, ont annoncé mardi les autorités.



Les entrepôts des villes de Timika et Lapangan Sinik sont vides car "toute l'aide a déjà été distribuée", a déclaré Adrianus Alla, un haut responsable au ministère des Affaires sociales.



Au total, 17,1 tonnes d'aide a été dépêchées dans cette région pauvre, dont des milliers de paquets de nourriture instantanée et des centaines de tentes et de couvertures, a-t-il ajouté.



"Chaque année, c'est la même région qui est touchée par la catastrophe mais, cette année, c'est plus extrême", avait dit la veille le responsable de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB), Suharyanto, au cours d'un briefing.



"Cet endroit n'est plus fait pour y vivre. Cependant, reloger les gens, en particulier les Papous qui ont des traditions et des liens culturels avec ce lieu, ce n'est pas facile", avait-il souligné.



Selon le BNPB, la sécheresse touche plus de 7.500 personnes. Au moins, six personnes sont mortes de faim et de désydratation, selon un bilan officiel.



Les autorités indonésiennes imputent cette sécheresse à El Niño, un phénomène climatique naturel associé à la hausse des températures de surface dans une partie de l'océan Pacifique tropical, qui entraîne une augmentation des températures mondiales, déjà soumises au changement climatique.



Cette région a également connu une vague de froid extrême qui a provoqué la destruction de cultures.



La région a déjà été touchée par des vagues de sécheresse similaires en 2015 et 2019.



L'épisode actuel d'El Niño - encore à ses débuts après trois années exceptionnelles du phénomène inverse, La Niña - se poursuivra toute l'année à une intensité "au moins modérée", selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

le Mardi 1 Août 2023 à 06:38 | Lu 34 fois