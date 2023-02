Indonésie: des indépendantistes papous prennent en otage un pilote néo-zélandais

Jakarta, Indonésie | AFP | mercredi 07/02/2023 - Des rebelles papous ont pris en otage un pilote néo-zélandais après avoir attaqué un petit avion civil et l'avoir incendié dans une zone montagneuse isolée de la province indonésienne de Papouasie, a indiqué un groupe indépendantiste.



Des groupes rebelles qui réclament l'indépendance de la province ont déjà attaqué des avions, y compris civils, qu'ils considèrent comme des cibles car ils peuvent transporter du personnel et de l'équipement gouvernemental ou militaire.



L'Armée de libération nationale de la Papouasie occidentale (TPNPB), branche militaire du principal groupe séparatiste de Papouasie, a revendiqué mardi l'attaque contre un appareil de la compagnie Susi Air dans le district de Nduga.



"Le pilote a été emmené vers le quartier général du TPNPB, c'est très loin dans un autre district", a indiqué mercredi Sebby Sambom, le porte-parole de l'organisation, à l'AFP.



"Cela prend beaucoup de temps pour y aller, peut-être un jour ou deux".



Les cinq passagers qui étaient à bord de l'avion ont été libérés après leur arrivée depuis la ville minière de Timika parce qu'ils sont d'ethnie papoue, a-t-il précisé.



Le groupe rebelle demande que l'Indonésie reconnaisse l'indépendance de la Papouasie en échange de la libération du pilote et réclame qu'une rencontre avec le président indonésien Joko Widodo soit organisée par la communauté internationale, selon le porte-parole.



Des forces armées et de la police ont été déployées dans la zone pour rechercher le pilote, a indiqué le chef de la police nationale Listyo Sigit mardi à des journalistes.



Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a reçu des informations préliminaires sur la prise d'otage et précisé que l'ambassade "travaillait sur cette affaire", a-t-il indiqué sur Radio New Zealand.



Wellington "est au courant de la situation concernant un pilote néo-zélandais en Papouasie" et apporte un soutien consulaire, a indiqué un porte-parole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce.



Les attaques de rebelles indépendantistes se sont multipliées ces dernières années en Papouasie, province riche en ressources naturelles.



La population mélanésienne de Papouasie partage peu de liens culturels avec le reste de l'archipel et l'armée indonésienne y est depuis longtemps accusée de graves violations des droits humains.



Ancienne colonie néerlandaise, la Papouasie s'est déclarée indépendante en 1961, mais l'Indonésie voisine a pris le contrôle deux ans plus tard, promettant un référendum sur l'indépendance.



Le vote qui a suivi en faveur du maintien en Indonésie a été largement considéré comme truqué.