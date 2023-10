Indonésie: des incendies de tourbières provoquent des fermetures d'écoles

Jambi, Indonésie | AFP | mardi 03/10/2023 - Un brouillard de fumée provoqué par de vastes incendies de tourbières a contraint la ville indonésienne de Jambi, sur l'île de Sumatra, à fermer ses établissements scolaires pour trois jours, a annoncé son maire mardi.



Ces incendies interviennent sur fond de saison sèche prolongée, attisant sur l'archipel indonésien les craintes d'un enchaînement de feux de forêt, un phénomène qui avait touché la Malaisie et Singapour voisins ces dernières années.



Couverte d'une épaisse fumée alors que des incendies de tourbières brûlent depuis plus d'un mois dans la province voisine de Palembang, la ville de Jambi, qui compte quelque 600.000 habitants sur l'île de Sumatra (ouest de l'Indonésie), a imposé à ses élèves, de la maternelle au lycée, de rester étudier à la maison.



La fermeture des écoles, décrétée lundi, sera en vigueur jusqu'à mercredi, mais pourrait être prolongée si le brouillard de fumée ne se dissipait pas, a indiqué le maire, Syarif Fasha.



Lundi, Jambi a enregistré un niveau de particules fines PM2,5 -- qui peuvent pénétrer profondément dans les poumons-- plus de dix fois supérieur à la valeur annuelle de qualité de l'air fixée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).



Les autorités locales ont aussi demandé aux habitants de porter des masques -- dont des distributions ont été faites dans les rues et marchés, a constaté un journaliste de l'AFP -- et de réduire leurs activités extérieures.



Les établissements scolaires à Palembang, dans le sud de Sumatra, et de Banjarmasin dans le sud de Bornéo, sont aussi passés à l'enseignement à distance, selon les médias locaux.



A Jambi, garder les enfants à la maison "crée des frais supplémentaires, mais nous nous y sommes habitués depuis la pandémie" de Covid-18, relevait Kusnadi Putera, un employé de bureau de 35 ans.



Siti Jamilah, une femme au foyer de 55 ans, évitait elle de sortir sauf pour les courses indispensables, se plaignant de douleurs oculaires provoquées par la fumée.