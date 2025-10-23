

Indonésie : des centaines d'évacuations après l'éruption du volcan Semeru

Jakarta, Indonésie | AFP | jeudi 19/11/2025 - Plus d'un millier de personnes, essentiellement des villageois ainsi que des randonneurs, ont été évacuées après l'éruption du volcan Seremu, sur l'île de Java, qui s'est atténuée jeudi, ont indiqué des responsables.



L'éruption du plus haut volcan de l'île principale de Java, situé à environ 800 kilomètres au sud-est de la capitale Jakarta, a débuté mercredi, projetant des particules de lave à plus de 13 km autour du cratère, a indiqué le chef de l'agence de géologie, Muhammad Wafid.



L'éruption a conduit les autorités à relever le niveau d'alerte à son maximum. Jeudi, l'activité s'est sensiblement réduite tout en restant "fluctuante", a-t-il ajouté.



Près de 900 personnes ont été évacuées vers des écoles, des mosquées et des salles communales, a indiqué Sultan Syafaat, responsable de l'agence locale de gestion des catastrophes.



"Pendant la journée, (les villageois) vaquent à leurs occupations, notamment l'agriculture. La nuit, ils restent (dans des abris), probablement parce qu’ils sont encore traumatisés", a-t-il indiqué.



Au moment de l'éruption mercredi, "à quatre heures de l'après-midi, c'était comme à minuit. Il faisait très sombre", a témoigné Faiz Ramadhani, un habitant de 20 ans qui évoque une sensation "horrible".



Certaines maisons proches du volcan ont été partiellement ensevelies sous des cendres volcaniques et des fragments de roche.



"Ma maison a été inondée par une coulée de matières volcaniques d'un mètre de haut", a indiqué à l'AFP Nurul Yakin Pribadi, chef du village de Supiturang, ajoutant que "de nombreuses maisons ont été endommagées".



Au moins une école primaire a été entièrement détruite, a déclaré Agus Triyono, responsable du district de Lumajang, ajoutant que les autorités recueillent encore des données sur les dégâts causés aux infrastructures.



Par ailleurs, au moins trois personnes ont été brûlées, selon un responsable des opérations de recherche et de sauvetage dans un communiqué.



Les autorités ont également évacué près de 190 personnes, pour la plupart des randonneurs, bloquées dans un camping mais dans une zone non directement affectée par l'éruption, a déclaré Rudijanto Tjahja Nugraha, le directeur du parc national Bromo Tengger Semeru.



L'Indonésie se situe sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une activité volcanique et sismique importante. Cet archipel d'Asie du Sud-Est compte près de 130 volcans actifs.



En 2021, une éruption du Semeru, plus haut volcan d'Indonésie qui culmine à 3.676 m, avait fait plus de 50 morts et endommagé quelque 5.000 maisons.

le Jeudi 20 Novembre 2025 à 06:01 | Lu 171 fois





