Indonésie : 26 rhinocéros de Java, une espèce en danger, abattus par des braconniers depuis 2018

Indonésie | AFP | mardi 11/06/2024 - Des gangs de braconniers sont soupçonnés d'avoir tué 26 rhinocéros de Java, une espèce menacée d'extinction, depuis 2018, a annoncé mardi la police indonésienne.



Les autorités estiment qu'il ne subsiste que 82 spécimens de ce mammifère, une espèce endémique de Java, dans le parc national d'Ujung Kulon, dans l'ouest de l'île la plus peuplée d'Indonésie.



La police a présenté mardi au cours d'une conférence de presse cinq braconniers présumés et leurs armes à feu confisquées, après avoir révélé la semaine dernière enquêter sur les déclarations d'un braconnier arrêté, selon lequel son gang a tué des dizaines de rhinocéros.



Deux groupes sont à l'origine de ces massacres, selon Yudhis Wibisana, le directeur des enquêtes criminelles dans la province de Banten, à Java.



L'un d'entre eux "a admis que 22 animaux avaient été tués et leurs cornes vendues", tandis qu'un autre a reconnu que "quatre animaux avaient été tués", a-t-il déclaré mardi aux journalistes. Les cornes ont été vendues en Chine, a-t-il expliqué, sans dire pour quel montant.



Au total, huit braconniers présumés appartenant aux deux groupes sont toujours en fuite, a-t-il concédé.



Le chef de la police de Banten, Abdul Karim, a déclaré mardi dans un communiqué distinct que 14 suspects avaient été identifiés, soupçonnés d'avoir abattu "environ 26 rhinocéros".



La semaine dernière, un tribunal indonésien a condamné à 12 ans de prison le chef de l'un des groupes de braconniers pour avoir tué au moins six rhinocéros de Java dans le parc national entre 2019 et 2023.



Le directeur du parc national d'Ujung Kulon, Ardi Andono, a annoncé renforcer la sécurité dans ce site classé par l'Unesco au patrimoine mondial.



Les rhinocéros de Java, dont la peau aux larges plis fait penser à une armure, se comptaient autrefois par milliers en Asie du Sud-Est mais ils ont beaucoup souffert du braconnage et de la réduction de leur espace de vie due aux activités humaines.



Des ONG indonésiennes doutent des chiffres donnés par le gouvernement indonésien. En 2018, seuls 63 rhinocéros de Java ont été vus dans le parc national, selon l'inde d'elles, l'association Auriga Nusantara.