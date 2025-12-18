

Indonésie: 16 morts dans des inondations aux Célèbes

Jakarta, Indonésie | AFP | mardi 06/01/2026 - Des pluies torrentielles sur l'île indonésienne de Siau, aux Célèbes, ont provoqué des crues soudaines qui ont fait au moins 16 morts et entraîné l'évacuation de centaines d'habitants, ont annoncé les autorités mardi.



Une rivière en crue a inondé lundi quatre villes de la petite île située au nord des Célèbes, à l'est de l'archipel indonésien, a indiqué l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB) dans un communiqué.



"Seize personnes sont décédées à cause des inondations soudaines", a déclaré le porte-parole de l'agence, Abdul Muhari, ajoutant que trois personnes sont portées disparues, 22 ont été blessées et 700 habitants ont été évacués.



"Les inondations soudaines ont été provoquées par des pluies d'une intensité exceptionnelle (...) entraînant une montée subite du niveau de l'eau de la rivière", a ajouté M. Abdul.



Selon des images partagées par l'Agence de recherche et de sauvetage, d'énormes rochers et des arbres déracinés ont été charriés par les flots.



Les inondations ont coupé l'accès à certaines routes et endommagé des dizaines de maisons ainsi que des bâtiments publics et des infrastructures, a indiqué le porte-parole.



Les inondations sont fréquentes en Indonésie pendant la saison des pluies, qui s'étend généralement d'octobre à mars.



Selon le dernier bilan de l'agence BNPB, 1.178 personnes ont été tuées dans des inondations qui ont frappé fin novembre trois provinces de l'île de Sumatra, dans l'une des pires catastrophes naturelles ayant touché l'archipel ces dernières années.



Des tempêtes tropicales accompagnées d'intenses pluies de mousson avaient également causé des inondations meurtrières en Malaisie voisine, en Thaïlande ainsi qu'au Sri Lanka.

