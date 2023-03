Indonésie: 11 morts, des dizaines de disparus dans un glissement de terrain dans les îles

Jakarta, Indonésie | AFP | lundi 06/03/2023 - Onze personnes sont mortes et 50 autres portées disparues lundi après des pluies torrentielles et des glissements de terrain sur une des îles les plus reculées de l'archipel indonésien, a indiqué l'agence nationale en charge des catastrophes naturelles.



Le sinistre s'est produit sur les îles Riau, a indiqué sur une chaîne de télévision locale le porte-parole de l'Agence nationale de lutte contre les catastrophes naturelles, Abdul Muhari.



Des images fournies par l'agence nationale montrent que la boue et les débris provoqués par le glissement de terrain ont complètement recouvert les maisons qui se trouvaient près du bord d'une falaise sur l'île de Serasan entre Bornéo et la Malaisie continentale.



Le réseau de communication est coupé dans la zone sinistée, rendant difficile la communication des dernières informations, a ajouté Junainah, porte-parole de l'agence de lutte contre les catastrophes naturelles des îles Riau.



"La météo est imprévisible. Le vent est fort et les vagues sont actuellement hautes", a déclaré le porte-parole, qui, comme beaucoup d'Indonésiens, ne porte qu'un seul nom.



L'accès à cette île isolée sera également difficile pour les secours, a ajouté Muhari.



"En temps normal, cela prend cinq heures en bateau", a-t-il déclaré. "Demain, l'Agence nationale de lutte contre les catastrophes naturelles va déployer un hélicoptère pour accélérer le transport de moyens logistiques."



Pendant la saison des pluies, l'Indonésie est sujette aux glissements de terrains, aggravée dans certains endroits par la déforestation, et à des pluies torrentielles prolongées. Celles-ci ont provoqué des inondations dans différentes régions de l'archipel.



Dans la partie indonésienne de Bornéo, plus de 17.000 maisons ont été inondées perturbant le quotidien des habitants du district de Banjar depuis un mois.



La Malaisie voisine a également subi des pluies torrentielles, elles aussi suivies d'inondations. Au moins quatre personnes sont mortes et près de 41.000 ont été évacuées la semaine dernière.



En 2020, la capitale indonésienne Jakarta, et les villes voisines ont connu une des inondations les plus meurtrières depuis des années, après que des averses ont déclenché des glissements de terrain.



Au moins 67 personnes sont mortes dans cette catastrophe.