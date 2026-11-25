

Indemnisations du nucléaire : Paris fait volte-face

Tahiti, le 25 novembre 2026 – Après sa double adoption à l’unanimité à l’Assemblée nationale puis au Sénat, la proposition de loi Arbelot visant à réformer le système d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français semblait sur le point d’être adoptée. Mais le gouvernement a, jeudi en commission parlementaire, changé de cap affichant clairement sa volonté de faire obstacle à une adoption conforme du texte.



“Les victimes ont suffisamment attendu. L’heure n’est plus au recul !” La députée de Polynésie française est amère jeudi, tant dans la publication Facebook qu’avec le communiqué empreint de déception qu’elle a diffusés à l’issue de la commission de la défense de l’Assemblée nationale. Une commission qui venait d’examiner pour adoption la proposition de loi visant à reconnaître les victimes des essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation. Un texte qu’elle porte depuis plusieurs mois avec le député Didier Le Gac.



Ce texte devait en effet être examiné en deuxième lecture par l’Assemblée nationale après sa double adoption à l’unanimité à l’Assemblée nationale puis au Sénat, respectivement en janvier et mai 2026. Les corapporteurs Mereana Reid Arbelot et Didier Le Gac préconisaient un vote conforme à la version issue du Sénat afin de préserver les avancées historiques de la proposition de loi. Ils craignaient notamment que certains détracteurs ne cherchent à faire échouer ce texte ou que l’adoption du moindre amendement ne compromette l’aboutissement de la navette parlementaire d’ici le mois de février.



“Le gouvernement entend passer en force”



Mais jeudi, en commission, le gouvernement, par la voix de la ministre des Armées Catherine Vautrin, a changé de cap affichant clairement sa volonté de faire obstacle à une adoption conforme du texte. Une volonté qui s’est traduite par la levée de la Procédure de législation en commission (PLEC) – qui limitait les amendements en séance – renvoyant à un examen en séance publique, mais également par l’intervention de la ministre remettant en question plusieurs avancées majeures du texte notamment la présomption irréfragable et l’indemnisation des proches au titre de leurs préjudices propre tout en soulevant la question du coût de la proposition de loi, évalué à 2,3 milliards d'euros (274,5 milliards de francs) sur 10 ans.



Catherine Vautrin dit souhaiter retravailler ce texte avec les corapporteurs d'ici mardi et s'est engagée à son examen au Sénat sur du temps gouvernemental “avant la fin de la législature” : “Si le gouvernement ne peut soutenir cette proposition de loi en l'état, il souhaite poursuivre les échanges pour travailler des amendements, afin de dégager un consensus”, d'ici la séance de mardi, a assuré la ministre en commission de la Défense.



“Les arguments aujourd’hui avancés par le gouvernement ont (…) déjà été largement déconstruits à la lumière des travaux de la commission d’enquête et de l’avis du Conseil d’État, deux piliers sur lesquels repose cette proposition de loi et qui constituent de véritables gages de sa solidité”, défend pourtant la députée de Polynésie française dans son communiqué. Et elle dénonce : “Le revirement du gouvernement inquiète donc les corapporteurs quant à l’adoption du texte en séance publique prévue le 1er décembre prochain mais soulève également de sérieuses interrogations quant au respect du travail parlementaire. Le gouvernement entend passer en force face à une Assemblée nationale unie derrière l’adoption de ce texte.”



Pour la députée de Polynésie française, il s’agit là d’une “fracture nette” face à un gouvernement qui “refuse d'avancer et de réparer les erreurs du passé”.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mercredi 25 Novembre 2026 à 09:17 | Lu 595 fois



