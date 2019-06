Inde: un cas de virus Nipah détecté

Thiruvananthapuram, Inde | AFP | mardi 03/06/2019 - Un étudiant indien a été infecté par le virus Nipah, qui avait déjà tué 17 personnes l'année dernière dans l'État du Kerala, ont annoncé mardi les autorités de cette région du sud de l'Inde.





Avec un taux de létalité entre 40 et 75%, le Nipah est considéré par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comme l'une des maladies prioritaires à surveiller, aux côtés d'Ebola ou du Zika.

L'étudiant de 23 ans est actuellement hospitalisé pour une fièvre élevée et se trouve dans un état stable, a déclaré à la presse la ministre de la Santé du Kerala, K.K. Shailaja.

Près de 90 personnes entrées en contact avec lui ces deux dernières semaines ont été placées en observation, dont deux infirmières qui l'ont traité initialement. Une personne a été mise en quarantaine.

Bien connu en Asie du Sud et Sud-Est, le virus Nipah est transmis par la chauve-souris frugivore. Cette zoonose se contracte généralement en consommant des aliments infectés par la chauve-souris porteuse, notamment des fruits, ou par d'autres animaux eux-mêmes contaminés par le chiroptère.

Des cas de transmission interhumaine, plus limités, sont également connus selon l'OMS. Ce virus, pour lequel il n'existe pas de vaccin à ce jour, peut provoquer des encéphalites mortelles et des comas.

Le gouvernement régional du Kerala a appelé la population à garder son calme, tout en prenant des mesures pour éviter une épidémie. New Delhi a dépêché des médecins et des médicaments dans la région.

En mai l'année dernière, environ 17 personnes avaient succombé au virus Nipah à travers le Kerala. L'épidémie avait été déclarée terminée au bout d'un mois.

Le virus Nipah a coûté la vie à plus de 260 personnes en Malaisie, au Bangladesh -- le pays le plus lourdement touché -- et en Inde depuis qu'il a été identifié pour la première fois en 1999.