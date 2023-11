Inde: localisés "vivants", 40 ouvriers piégés dans un tunnel commencent à être secourus

Dehradun, Inde | AFP | lundi 13/11/2023 - Les quarante ouvriers piégés depuis dimanche dans l'effondrement d'un tunnel routier en construction dans le nord de l'Inde sont vivants et ont pu être ravitaillés, mais les opérations de sauvetage pour les faire sortir s'annoncent complexes, selon un responsable des équipes de secours.



"Les 40 ouvriers bloqués à l'intérieur du tunnel sont vivants", a déclaré Karamveer Singh Bhandari, un haut commandant de la Force nationale d'intervention en cas de catastrophe dans un communiqué. "Nous leur avons envoyé de l'eau et de la nourriture", a-t-il ajouté.



L'effondrement s'est produit tôt dimanche matin dans l'Himalaya indien au moment où un groupe d'ouvriers quittait le site de construction et qu'une équipe de remplacement arrivait.



Le premier contact avec les rescapés a été établi par le biais d'un message transmis sur un morceau de papier, mais les sauveteurs ont ensuite réussi à entrer en communication au moyen d'appareils radio.



Les sauveteurs ont précisé avoir injecté de l'oxygène dans la zone effondrée du tunnel et être parvenus à faire pénétrer aussi de la nourriture par le même conduit.



"Quelques petits paquets de nourriture ont été envoyés par un pipeline qui achemine aussi de l'oxygène à l'intérieur", a déclaré à l'AFP Durgesh Rathodi, responsable des secours de l'Etat d'Uttarakhand, dans l'Himalaya indien, depuis les lieux de la catastrophe.



Selon M. Rathodi, les excavatrices ont dégagé environ 20 mètres de décombres mais les ouvriers se trouvent 40 mètres plus loin.



En attente d'un engin



"En raison de l'abondance des décombres dans le tunnel, nous sommes confrontés à certaines difficultés pour l'opération de sauvetage", a affirmé M. Bhandari.



Un engin capable d'introduire à travers les décombres un tube en acier de 90 centimètres de large, dans l'espoir que les ouvriers puissent s'y faufiler et s'extraire du tunnel, est attendu sur le site d'ici lundi soir, a indiqué la société gouvernementale d'autoroutes et d'infrastructures dans un communiqué.



"Eau, nourriture, oxygène, électricité sont à la disposition de la main d'œuvre coincée à l'intérieur du tunnel (...) Tous les ouvriers bloqués sont saufs comme ils l'ont fait savoir", a ajouté la société.



Le ministre en chef de l'Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, qui s'est rendu lundi sur les lieux de l'accident, a déclaré sur X (ex-Twitter) que le déblaiement des décombres se poursuivait "en continu pour les faire sortir en toute sécurité".



"Le côté positif est que les ouvriers ne sont pas les uns sur les autres et disposent d'un espace tampon d'environ 400 mètres pour marcher et respirer", a assuré Devendra Patwal, un responsable des interventions de secours au journal Indian Express.



Ce tunnel fait partie du projet autoroutier Char Dham, cher au Premier ministre Narendra Modi, conçu pour améliorer les liaisons avec quatre sites hindous, parmi les plus importants du pays, et aussi avec les régions frontalières de la Chine.



Les accidents sur les chantiers de grandes infrastructures sont fréquents en Inde.



En janvier, au moins 200 personnes ont été tuées dans des crues soudaines dans l'Uttarakhand, une catastrophe que les experts ont en partie imputée à un développement excessif.