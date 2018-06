Inculpation de 60 Tchèques qui transportaient de la drogue en Australie

Prague, République Tchèque | AFP | mardi 12/06/2018 - Soixante Tchèques ont été inculpés pour trafic de drogue, a annoncé mardi la police tchèque après avoir démantelé un réseau ayant introduit d'importantes quantités d'héroïne et de cocaïne en Australie.



"Dans la seule République Tchèque, soixante personnes ont été inculpées jusqu'à présent", a indiqué la police dans un communiqué, précisant que l'un des chefs du réseau avait été interpellé.

"Le groupe était dirigé par trois Vietnamiens, l'un agissant en République Tchèque et les deux autres à l'étranger", a indiqué à l'AFP la porte-parole du Centre national antidrogue Barbora Kudlackova.

Les chefs du réseau recrutaient leurs courriers parmi les Tchèques désargentés ou endettés.

Travaillant en paires, les courriers achetaient un séjour de vacances en Australie et partaient avec quatre valises via les Etats-Unis ou la Thaïlande. C'est pendant ces escales qu'ils échangeaient leurs valises contre celles où la drogue était bien cachée, échappant aux rayons X et aux chiens renifleurs, a précisé Mme Kudlackova.

Chaque valise contenait cinq kilos de drogue. Le réseau est soupçonné d'avoir réussi à introduire ainsi en Australie plus de 700 kilos de stupéfiants.

Tous risquent entre dix et dix-huit ans de prison.

De son côté, la police australienne a arrêté quatre courriers. Trois d'entre eux ont écopé de 7 à 9 ans de prison, a précisé la porte-parole.