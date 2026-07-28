

Incendies: l'ensemble des mesures d'aides pourraient dépasser 100 millions d'euros

Paris, France, le 17 août 2026. Dégrèvement de taxes foncières, exonérations de cotisations sociales: le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé lundi de nouvelles mesures de soutien aux entreprises confrontées aux incendies en Gironde, dont le coût total pourrait dépasser 100 millions d'euros.





L'Etat va exonérer de cotisations sociales les entreprises sinistrées ou situées dans une zone évacuée, et s'acquittera de la taxe foncière due par les entreprises pour le compte des collectivités, a précisé le locataire de Matignon à l'occasion d'un point presse à Mérignac (Gironde).



L'exonération de cotisation est une "mesure qui est assez radicale, un peu coûteuse pour les finances publiques, mais bon, je l'assume", a-t-il poursuivi, soulignant que les cotisations sociales des entreprises sinistrées ou évacuées serait bien "effacées", et non "reportées", et évoquant une période de trois mois d'accompagnement.



Interrogé sur le financement de ces mesures, il a répondu qu'on peut "très vite atteindre des sommes qui peuvent aller au-delà de 100 millions d'euros".



Soulignant que trop d'habitants "sont complètement bouleversés" et ne peuvent pas faire face aux "méandres (...) de la relecture d'un contrat d'assurance", Sébastien Lecornu a passé "un message personnel" aux grands patrons des compagnies d'assurance.



"Celles et ceux qui joueront le jeu, on dira lesquels, et celles et ceux qui ne joueront pas le jeu, on dira lesquels aussi, parce que c'est encore un univers concurrentiel dans lequel nous avons bien le droit de donner notre avis", a-t-il prévenu.



Les assureurs avaient annoncé dès le 27 juillet, alors que le mégafeu en Gironde n'était pas encore éteint, la prise en charge des frais de relogement des victimes des incendies qui avaient touché la Gironde, les Landes et le Var.



Les compagnies d'assurance ont également étendu jusqu'au 31 août, contre cinq jours habituellement, le délai octroyé aux sinistrés, particuliers et entreprises, pour transmettre leur déclaration.



Ces mesures s'ajoutent à d'autres décisions déjà annoncées, notamment sur la prise en charge par l'Etat de l'activité partielle pour les entreprises contraintes à fermer en raison des évacuations.



Un décret instituant une aide temporaire et exceptionnelle en faveur des entreprises de moins de 250 salariés affectées en Gironde, dans les Landes (feu de Biscarrosse fin juillet, 3.700 hectares) et dans le Var (Gros Bessillon fin juillet-début août, 6.300 hectares) est entré en vigueur samedi.



Les annulations massives de séjours s'étaient multipliées fin juillet dès le début du mégafeu dans le nord du bassin d'Arcachon, le plus vaste incendie recensé en France depuis 1949.



La fréquentation touristique a baissé de moitié en Gironde sur un an, selon le Medef et la chambre de commerce et d'industrie.

Rédigé par AFP le Lundi 17 Août 2026 à 10:00 | Lu 44 fois





