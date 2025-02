Incendies : gare aux explosions des bouteilles de gaz en fer

Tahiti, le 11 février 2025 - À chaque incendie ses “boums” liés aux explosions de bouteilles de gaz en fer. Vides ou pleines, elles s’avèrent dangereuses pour les pompiers durant leurs interventions.



Les sapeurs-pompiers ont un métier risqué, très risqué. Alors qu’il y a deux semaines, l’un d’eux était intoxiqué par les fumées lors de l’intervention sur le site d’Agritech à Faa’a, un autre lundi soir tombait dans une fosse, heureusement sans conséquence, lors de l’intervention sur le feu qui a détruit deux maisons à l’entrée de Titioro.



De multiples dangers se présentent à eux lors de leur présence sur les lieux d’un sinistre. Le feu bien entendu, mais aussi la stabilité des édifices et d’autres plus sournois, comme les explosions de bouteilles de gaz en fer. Ces dernières sont des bombes à retardement lorsqu’elles sont soumises à de fortes chaleurs, qu’elles soient pleines ou vides.



En France, le colonel Serge Delaunay, ancien directeur des moyens opérationnels au Sdis 44 était d’ailleurs très ferme au sujet des bouteilles de gaz en fer dans le périodique “Soldats du feu magazine”. Une publication interne aux sapeurs-pompiers de France. “Ce sont 50 millions d'explosifs en vente libre”, expliquait-il concernant la situation dans l’Hexagone et l’équipement encore très répandu des ménages en bonbonnes de gaz métalliques.



En effet, ces bouteilles en fer, quel que soit l'endroit, explosent si elles sont exposées aux flammes, quand la température atteint 600 degrés et que la pression à l'intérieure de la bouteille atteint 50 bars. Une situation qui se produit en moins de 4 minutes lorsque la bonbonne se trouve prise au milieu d’un incendie. Ces bouteilles sont normalement de 7,5 bars en intérieur. Elles peuvent monter à 10 bars sous des températures extérieures de 20 à 25°C.



Il y a plus de 20 ans, le rapport Pourny formulait une liste de propositions pour améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers. Et parmi celles-ci : étendre aux bouteilles de gaz domestiques la réglementation imposant la mise en place d'une sécurité passive sur les appareils sous pression. Une solution déjà appliquée aux nouvelles bouteilles en composite qui sont d'emblée munies d'une soupape.



En Polynésie, la règlementation n’impose pas le stockage de la bouteille de gaz commune en extérieur, même si cela est fortement conseillé. Pour les bouteilles butane allant jusqu’à 50 kilos, elles peuvent être conservées en intérieur ou en extérieur, dans un espace pourvu d’une aération basse à moins de 30 centimètres du sol et d’une aération haute à plus de 1m80 du sol, explique Gaz de Tahiti sur son site internet.



Les bouteilles de plus grandes contenances sont quant à elles obligatoirement mises dehors, sur un support stable et éloignée des sources de chaleur.