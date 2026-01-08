

Incendies au Chili : les feux restent hors de contrôle malgré une accalmie

Concepción, Chili | AFP | lundi 19/01/2026 - Les incendies dans le sud du Chili, qui ont fait au moins 19 morts, restaient hors de contrôle lundi malgré une relative accalmie, tandis que les températures devaient encore augmenter, ont averti les autorités.



"Les incendies les plus importants ne sont pas maîtrisés", a déclaré la directrice du Service national de prévention et de réponse aux catastrophes (Senapred), Alicia Cebrián.



Les feux ont démarré samedi, en plein été austral avec des fortes températures et des vents puissants, dans les régions de Ñuble et du Biobio, à environ 500 km au sud de Santiago.



La nuit "a été meilleure que prévue", a déclaré le président Gabriel Boric, qui s'est rendu la veille sur place pour superviser les opérations.



Il a cependant dit craindre une dégradation de la situation. "Les conditions météorologiques ne sont pas bonnes, il est donc possible que des foyers se rallument" au cours de la journée, a-t-il expliqué sur son compte X.



Des températures avoisinant les 30 degrés Celsius sont attendues.



Les deux régions touchées ont été placées dimanche en état de catastrophe, permettant le déploiement de l'armée. Un couvre-feu nocturne a été imposé dans les localités les plus touchées du Biobio.



Les incendies se concentraient dans les localités de Penco et Lirquén, proches de la ville de Concepcion.



"C'était horrible. J'ai essayé de mouiller autant que possible la maison, mais j'ai vu que les flammes arrivaient vers mon quartier. J'ai pris mon fils, mon frère a sorti mon chien et nous avons fui", a raconté à l'AFP Yagora Vasquez, une habitante de Lirquén.



Lundi matin, les rues de son quartier étaient jonchées de voitures calcinées et les maisons réduites en cendres.



Au cours de la journée le président Boric devait rencontrer le président élu José Antonio Kast, qui prendra ses fonctions le 11 mars prochain.



Ces dernières années, les incendies de forêt ont fortement affecté le Chili, en particulier dans la zone centre-sud.

le Lundi 19 Janvier 2026 à 05:53






