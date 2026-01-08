

Incendies au Chili : la météo offre un répit aux secours

Concepción, Chili | AFP | mardi 20/01/2026 - Les conditions météorologiques plus favorables ont offert dans la nuit un répit aux secours mobilisés contre les gigantesques feux de forêt qui ont fait 20 morts dans le sud du Chili, ont annoncé mardi matin les autorités.



"Nous avons eu une meilleure nuit grâce aux conditions météorologiques. Cela a signifié qu'il n'a pas été nécessaire d'envoyer des alertes" d'évacuation d'urgence à la population, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Alvaro Elizalde.



Cependant, "certaines complexités" sont attendues pour la journée à mesure que les conditions météorologiques évoluent, a-t-il ajouté.



Les incendies, qui ont commencé samedi après-midi dans les régions de Ñuble et du Biobio, à environ 500 km au sud de Santiago, ont ravagé près de 35.000 hectares, selon les autorités.



Lundi, des feux de forêt se sont aussi déclarés dans la région voisine de l'Araucania.



Les autorités ont par ailleurs annoncé mardi l'arrestation d'une personne à Penco, l'une des localités du Biobio les plus touchées par les incendies, soupçonnée d'avoir tenté d'allumer un nouveau foyer.



Les températures élevées de l'été austral ont favorisé la progression des flammes. Mardi matin cependant, la ville de Conception, dans le Biobio, s'est réveillée sous un ciel couvert et une légère bruine.



La température maximale a atteint dans le Biobio 25 degrés Celsius lundi, tandis qu'en Araucania, les prévisions font état d'un maximum de 31 degrés Celsius pour la journée.



Lundi après-midi, plusieurs foyers se sont réactivés dans la zone de Florida, près de Concepcion. "A midi, le feu a commencé à se propager dans le secteur où nous nous trouvons. Il y a beaucoup de gens en danger", a témoigné auprès de l'AFP Jorge Flores, un habitant de la localité âgé de 50 ans.



A Penco et Lirquén, où des quartiers ont été entièrement détruits, la population tentait de nettoyer les décombres laissés par les incendies, au milieu des voitures calcinées et des maisons en cendres.

