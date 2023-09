Incendies à Hawaï: plus que 66 personnes portées disparues

Washington, Etats-Unis | AFP | samedi 08/09/2023 - Le nombre de personnes disparues suite au gigantesque incendie qui a ravagé l'île de Maui, dans l'Etat américain d'Hawaï, est passé de 385 à 66, a annoncé vendredi le gouverneur de l'archipel, Josh Green.



Le feu, le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d'un siècle, a quasiment rasé la ville touristique de Lahaina, ancienne capitale du royaume d'Hawaï.



Le bilan de l'incendie s'élève toujours à 115 morts, mais il pourrait encore s'alourdir, a averti M. Green, expliquant que la police locale enquêtait actuellement sur le sort des personnes disparues.



Les secouristes ont achevé les recherches sur les terres brûlées par l'incendie, mais ils les poursuivent en mer, où des personnes s'étaient jetées pour échapper aux flammes.



Le nombre élevé de disparus a fait craindre que le bilan des victimes ne s'alourdisse considérablement.



La chaleur générée par l'incendie a fait fondre les voitures, réduit les maisons en cendres et laissé des déchets dangereux.



M. Green a également fait le bilan des déplacés, indiquant que 6.595 personnes étaient hébergées dans des hôtels de l'île et 1.100 autres dans des logements de location.



D'ici deux semaines environ, a-t-il dit, "nous allons placer les gens dans des logements à long terme".



L'incendie de Lahaina a détruit au moins 2.200 bâtiments, principalement des maisons, causant des pertes qui pourraient atteindre 3 milliards de dollars, selon les experts en assurances.

le Mardi 12 Septembre 2023 à 05:39 | Lu 194 fois