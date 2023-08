Incendies à Hawaï: au moins 36 morts, des milliers d'évacuations

Kahului, Etats-Unis | AFP | jeudi 10/08/2023 - Au moins 36 personnes sont mortes dans l'archipel américain d'Hawaï, où deux îles sont actuellement touchées par plusieurs incendies qui ont quasiment détruit une ville, provoqué des milliers d'évacuations et forcé certains habitants à se jeter à la mer pour échapper aux flammes, selon les autorités.



"Alors que les efforts pour combattre les feux se poursuivent, 36 personnes décédées ont été découvertes à ce jour pour le feu de Lahaina toujours actif", selon un communiqué tard mercredi des autorités du comté de Maui, l'île principalement touchée.



Le feu a durement frappé la ville touristique de Lahaina sur la côte Ouest de Maui, en grande partie détruite par les flammes. Un précédent bilan annoncé par le maire du comté, Richard Bissen, faisait état de six morts.



Les incendies touchent principalement l'île de Maui, et dans une moindre mesure celle d'Hawaï. Ils ont été aggravés par des vents violents, allant jusqu'à 130 km/h, nourris par la force de l'ouragan Dora, qui passe actuellement dans l'océan Pacifique, à plusieurs centaines de kilomètres au sud de l'archipel.



Lahaina, station balnéaire de 12.000 habitants a vécu des scènes "dignes d'un film d'horreur", a témoigné Claire Kent, une habitante dont la maison a été détruite par le feu, sur CNN. Elle a décrit le chaos qui s'est saisi de la commune avec des "gens coincés dans les embouteillages", au milieu de "voitures en flammes des deux côtés de la route".



"Une grande partie de Lahaina (...) a été détruite et des centaines de familles locales ont été déplacées", a confirmé le gouverneur d'Hawaï, Josh Green, dans un communiqué.



Des survols au-dessus de la ville ont permis d'identifier "plus de 271 structures" endommagées, selon le comté de Maui.



Hôpitaux "dépassés"



Dans le centre-ville, "à part quelques bâtiments ici et là, tout n'est que décombres", a expliqué à l'AFP un agent des forces de l'ordre, sous couvert d'anonymat.



La zone "n'a pas été fouillée ni déblayée du tout", a-t-il ajouté, en expliquant s'attendre à ce que les secours retrouvent des cadavres. "Vu la quantité de matériaux carbonisés, (...) je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de vivant là-dedans.



Coincés par les flammes, certains habitants de la ville se sont jetés à la mer pour tenter de survivre: 14 personnes ont été secourues dans les eaux au large de Lahaina, selon les autorités.



Le réseau hospitalier de l'île est "dépassé" par les patients souffrant de brûlures ou ayant inhalé de la fumée, d'après la vice-gouverneure Sylvia Luke, selon qui la situation est "dramatique".



Les autorités tentent de transférer les patients vers d'autres îles.



Selon le comté de Maui, plus de 2.100 personnes ont été hébergées dans des centres d'urgence, et environ 2.000 voyageurs ont été hébergés à l'aéroport de Kahului, en attendant de pouvoir être évacués.



La Garde nationale a été activée et le président américain Joe Biden a annoncé la mobilisation de "tous les moyens fédéraux disponibles" sur l'archipel pour lutter contre les feux.



Le vent a fait tomber de nombreux poteaux électriques et les réseaux de communication sont coupés sur une partie de Maui. Cela complique grandement la tâche des secours, car même le service d'appel d'urgence 911 ne fonctionne pas dans certaines zones de l'île.



Selon le site PowerOutage, environ 13.000 foyers et commerces restaient sans électricité mercredi soir dans l'archipel.



Habitants "dévastés"



Habitante de Lahaina, Roxanne Zimmerman a été parmi les premières à évacuer la ville mardi après-midi. D'après les images aériennes qu'elle a vues sur les réseaux sociaux, l'immeuble où elle vivait a été détruit.



"Nous sommes dévastés, nous ne savons pas comment nous allons reconstruire, ni même si nous pouvons le faire. Et plus encore, nous ne savons pas combien de personnes nous avons perdues", a-t-elle confié à l'AFP par téléphone.



La partie occidentale de Maui est en proie à la sécheresse "depuis deux ans", selon cette photographe de 34 ans. "Avec cet ouragan qui est passé au sud, c'était les conditions idéales pour qu'un incendie emporte tout."



Responsable d'une école de surf sur l'île, Elizabeth Smith se fait un sang d'encre pour six de ses employés qui vivent à Lahaina.



"Nous savons qu'un couple a pu être évacué, mais nous ne savons pas ce qu'il en est des autres", a-t-elle raconté à l'AFP par téléphone, en expliquant que les communications restaient difficiles.



"Je ne veux pas être dramatique, mais je ne pense pas qu'une telle chose soit jamais arrivée à Maui", a estimé cette habitante, qui vit depuis plus de 30 ans sur place. "Il est inhabituel d'avoir autant de zones touchées par les incendies, il y en a partout sur l'île."



Selon la vice-gouverneure, le fait que les incendies aient été indirectement alimentés par de forts vents exacerbés par l'ouragan Dora est "sans précédent", car ces phénomènes météorologiques apportent d'ordinaire pluies et inondations à Hawaï.



Des millions de personnes ont été frappées par des phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde entier au cours des dernières semaines, des événements qui, selon les scientifiques, sont exacerbés par le changement climatique.