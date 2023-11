Incendie en Nouvelle-Calédonie: 600 ha parcourus par le feu sur l’Ile des Pins

Nouméa, France | AFP | jeudi 16/11/2023 - L’incendie qui s’était déclaré mardi dans le nord de l’Ile des Pins, la plus au sud de la Nouvelle-Calédonie, a pu être maîtrisé jeudi, après avoir parcouru quelque 600 hectares, a-t-on appris auprès de la sécurité civile.



"A l’heure qu’il est, on ne peut pas considérer l’incendie comme éteint mais il est maîtrisé", a déclaré le directeur de la Sécurité civile et de la gestion des risques (DSCGR) en Nouvelle-Calédonie, Frédéric Marchi-Leccia à l’AFP, précisant que le feu avait parcouru près de 600 hectares.



Des feux tactiques et des brûlages dirigés ont permis de maîtriser l’incendie qui était attisé par des vents violents. La population locale aura la charge de surveiller son extinction complète.



Trente pompiers de la Sécurité civile avaient été dépêchés sur l’île, mercredi, afin de prêter main forte aux pompiers de l’aérodrome, aux forces armées et à la population locale. L’Ile des Pins ne dispose pas de centre de secours et d’incendie malgré d’importants feux de forêt chaque année.



Plusieurs habitations et points sensibles ont été menacés par les flammes mais tous ont pu être préservés. Aucun blessé ou dégât matériel n’est à déplorer.



Les personnels de la Sécurité civile ont été renvoyés jeudi après-midi sur la Grande Terre où d’autres départs de feu présentent des menaces. "Un incendie est en train de se développer à Koumac", dans le nord de l’Ile principale, a fait savoir Frédéric Marchi-Leccia, précisant que les conditions climatiques actuelles étaient "favorables au développement des feux".



Selon une communication de l’Observatoire de l’environnement de la Nouvelle-Calédonie au mois d’octobre, en dix ans, 180.000 hectares ont été brûlés sur l'ensemble de l’archipel.