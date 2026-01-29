

Incendie de Crans-Montana: 58 blessés encore hospitalisés

Geneva, Suisse | AFP | mardi 24/02/2026 - Un total de 58 blessés sont encore hospitalisés en Suisse et à l'étranger après l'incendie d'un bar qui a fait 41 morts et 115 blessés la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana, a rapporté mardi l'agence ATS-Keystone.



Le Réseau national de médecine de catastrophe Katamed a indiqué à l'agence suisse que selon un décompte arrêté lundi, 21 blessés se trouvaient encore dans des hôpitaux suisses: 12 à Lausanne, huit à Zurich (dont deux en soins intensifs) et un à Morges, près de Lausanne.



Neuf autres se trouvaient dans des cliniques de réadaptation, dont huit à Sion et une à Bellikon, dans le canton d'Argovie.



Selon la même source, vingt-huit patients demeuraient en soin à l'étranger, parmi lesquels 14 France, quatre en Allemagne, huit en Italie et deux en Belgique, selon les données de Katamed.



Il y a un mois, les autorités fédérales et des hôpitaux helvétiques avaient indiqué à l'AFP que 70 personnes étaient encore hospitalisées.



Les hôpitaux et autorités cantonales ne donnent généralement pas d'indication sur l'état de santé des patients, mais les autorités locales avaient indiqué après de drame que beaucoup des 115 blessés étaient grièvement atteints.



L'incendie du bar Le Constellation, qui a principalement frappé des adolescents et de jeunes adultes, a été provoqué selon l'enquête par les étincelles de bougies "fontaine" qui ont enflammé une mousse insonorisante au plafond du sous-sol de l'établissement.



Les enquêteurs devront lever le voile sur les circonstances exactes de l'incendie, le respect des normes par les propriétaires et les différentes responsabilités, alors que la commune de Crans-Montana a notamment failli à effectuer des contrôles sécurité et incendie dans l'établissement depuis 2019 alors qu'ils doivent être effectués tous les ans.



L'enquête pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence" vise les propriétaires français du bar ainsi que l'actuel responsable du service de sécurité de Crans-Montana et son prédécesseur, qui a quitté son poste en 2024.



Mardi, la procureure du canton du Valais a également indiqué à l'ATS qu'une commission rogatoire serait prochainement envoyée au parquet de Paris pour l'audition de trois des employés du bar et d'un client présents au moment de l'incendie.

