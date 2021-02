Incendie à bord du Phocéa, ancien yacht de Bernard Tapie, en Malaisie

Kuala Lumpur, Malaisie | AFP | jeudi 18/02/2021 - Un incendie s'est déclaré jeudi en Malaisie à bord du yacht Le Phocéa, qui a appartenu à plusieurs grandes fortunes dont Bernard Tapie, ont indiqué les autorités du pays d'Asie du Sud-Est.



Le voilier de plus de 70 mètres a été détecté en flammes alors qu'il était ancré à côté d'une petite île, à quelque 4 kilomètres de l'île touristique de Langkawi jeudi matin. Les pompiers ont dû travailler jusqu'au soir pour maîtriser l'incendie à bord, ont indiqué les gardes-côtes dans un communiqué.



Sept membres d'équipage ont été sauvés, et aucun n'a été blessé.



"Il n'y a pas eu de fuite de carburant et nous allons continuer à surveiller la situation", a déclaré Mohamad Zawawi Abdullah, un responsable des gardes-côtes locaux.



L'agent du yacht a été contacté, a-t-il indiqué, sans préciser quel était le propriétaire actuel du navire.



Le voilier à quatre mâts a été construit à Toulon pour le navigateur Alain Colas en 1976 mais il est surtout connu pour avoir appartenu à l'homme d'affaires Bernard Tapie dans les années 1980 et 1990.



Après la faillite de l'entrepreneur, il a été racheté en 1997 par la Libanaise Mona Ayoub pour 36,5 millions de francs (7,5 million d'euros au prix actuel), selon les médias.



Le prestigieux navire a ensuite été détenu, selon des informations de presse, en co-propriété par l'homme d'affaires français Xavier Niel.