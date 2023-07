Inauguration de la nouvelle agence OPH de Taravao

Tahiti le 4 juillet 2023. Chantal Galenon, ministre des Solidarités et du Logement et Nathalie Heirani Salmon-Hudry, déléguée interministérielle au Handicap, et aux personnes en perte d’autonomie ont inauguré la nouvelle agence OPH de Taravao.



Après plusieurs mois de travaux, Chantal Galenon, ministre des Solidarités, accompagnée de Nathalie Salmon-Hudry, déléguée interministérielle au Handicap ont inauguré la nouvelle agence de l’Office polynésien de l’Habitat (OPH) de Taravao, située au 1er étage du centre commercial de Super U Taravao près de l’antenne de l’Adie Tahiti.



Le pays souhaite avec ce bâtiment rendre accessible tous les services publics réunis, en un même lieu, sur la presqu’île. Aujourd’hui à travers cette inauguration, l’OPH vient s’ajouter au panel de services déjà disponibles, situés au 1er étage de la galerie de Taravao au service de l’usager.



L’agence sera dotée d’un gestionnaire de file d’attente baptisé « Je File ». Deux autres nouveautés attendent les résidents ! Ils pourront régler leur loyer directement à la "caisse" placée à l'extérieur de l'agence et dans les mois à venir, une borne de paiement et une borne de services seront également installées pour faciliter davantage leurs démarches. Et pour simplifier davantage l’inclusion bancaire, l’Office a développé un partenariat avec « NiuPay ».