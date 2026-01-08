

Importantes saisies de drogues en 2025

Tahiti, le 4 février 2026

En 2025, les autorités ont saisi 300 kilos d'ice en Polynésie française. Sur cette quantité, 60 kilos étaient destinés à la consommation locale, le reste correspondant à du transit. Aussi, 2 tonnes de cocaïne ont été interceptées la même année, dont 2 kilos à destination de la Polynésie.



À titre de comparaison, 541 kilos de stupéfiants avaient été saisis en 2024, transit compris, soit un volume trois fois inférieur.



Pour expliquer ces chiffres “en augmentation constance”, Solène Belaouar, procureure de la République, évoque d’abord “de meilleurs contrôles de police” et “une coopération renforcée, notamment avec les États-Unis, pour intercepter la marchandise à Los Angeles”. Mais elle souligne qu’“on peut aussi envisager qu’il y ait davantage de drogues en circulation”.



Selon la magistrate, les points d’entrée se diversifient. L’aéroport de Papeete étant mieux contrôlé, les trafiquants s’adaptent et privilégient désormais le transport maritime, via des conteneurs, des voiliers ou du fret postal. “On ne peut pas contrôler tous les conteneurs. Il faut continuer à travailler sur le renseignement en amont pour cibler les contrôles”, a conclu Solène Belaouar.

Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 4 Février 2026 à 15:25 | Lu 171 fois



