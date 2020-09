Immersion familiale au restaurant

Dans le cadre de leur formation, les élèves de 1année du certificat d’aptitude professionnelle en petite et moyenne hôtellerie (CAP PMH) et leurs professeurs sont très motivés par l’opération, qui s’étendra jusqu’au mois de janvier, pour accueillir la totalité des effectifs de 6e. En situation réelle, ils ont accueilli leurs clients de manière très professionnelle. Les parents ont joué le jeu et ont été présents au rendez-vous. La maman de Heiva, Cynthia Faafano, résidant à Anau, a apprécié l’invitation : "C’est une bonne initiative pour les élèves du lycée. Nous avons mangé de bons plats et le service était bien, rien à dire. Ça nous a permis d’avoir plus de contacts avec les professeurs. Cela rapproche les parents de l’école. J’étais contente de manger avec ma fille." L’action permettait en effet aux nouveaux élèves et aux adultes de découvrir le cadre mais, surtout, de renforcer le lien des familles avec l’école et de viser un peu plus loin pour l’orientation si certains souhaitaient entrer en formation hôtelière, plus tard. De nombreux parents ne connaissaient pas le restaurant. La maman de Nati, Françoise Ieremia, a découvert le cadre magnifique en bord de lagon : "Les élèves ont vraiment un outil formidable pour apprendre la restauration. Ce déjeuner a permis à ma fille de se rendre compte du travail des jeunes qui apprennent le service en salle. J’ai rencontré d’autres parents et des professeurs. On comprend mieux le fonctionnement du lycée polyvalent. Le lien se resserre entre nous et le collège. Nous avons apprécié le menu et le service. Nous remercions la direction pour cette belle idée."Certains jeunes ont été impressionnés par le cadre et les multiples couverts posés sur la table. Après les conseils prodigués par leur parent, ils se sont appliqués, tout au long du repas, à se servir des ustensiles, de manière très raffinée. Un moment inoubliable pour les enfants qui se sont senti valorisés, le temps d’un déjeuner, en invitant leur ainé au restaurant.