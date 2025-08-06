

Îles Samoa: la Première ministre échoue à être réélue, après des mois de lutte politique

Sydney, Australie | AFP | vendredi 04/09/2025 - Les habitants des îles Samoa ont voté cette semaine contre la réélection de leur première ministre Fiame Naomi Mata'afa, selon des résultats annoncés vendredi qui mettent fin à des mois de luttes politiques internes.



Selon les résultats officiels publiés par la commission électorale, le parti d'opposition FAST a remporté 30 des 50 sièges disputés au Parlement.



Cela signifie que La'aulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt, président du FAST, est très probablement sur le point d'être investi comme Premier ministre.



Surnommée "la dame de fer du Pacifique", Fiame Naomi Mata'afa, forcée de dissoudre le Parlement en mai après que les députés ont rejeté sa proposition de budget, a tenté en vain de briguer un nouveau mandat.



Elue en 2021 comme première femme dirigeante de ce pays de 220.000 habitants, elle occupait le rôle de Première ministre par intérim depuis la chute du gouvernement.



La'aulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt a précédemment occupé le poste de ministre de l'Agriculture mais a été évincé après avoir été accusé d'infractions pénales qui n'ont pas encore été examinées par le tribunal, a déclaré le média national australien ABC.

