Iles Cook: le Premier ministre défend face à Wellington son partenariat avec la Chine

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | vendredi 19/06/2025 - Le Premier ministre des îles Cook, Mark Brown, a défendu vendredi le pacte stratégique conclu avec la Chine, affirmant qu'il ne "compromettait" pas la souveraineté de l'archipel, à qui Wellington a annoncé la veille suspendre ses aides.



En février, la nation insulaire de de 17.000 habitants dans le Pacifique avait annoncé un partenariat avec Pékin, qui cherche ces dernières années à renforcer son influence dans la zone. Celui-ci porte sur le commerce mais aussi l'exploitation minière sous-marine.



Ces accords n'ont pas "compromis la souveraineté des îles Cook", a affirmé M. Brown.



Après avoir critiqué plusieurs fois cet accord, la Nouvelle-Zélande a suspendu jeudi ses versements aux îles Cook et a averti qu'elle ne comptait pas les reprendre tant "des mesures concrètes" n'auraient pas été prises pour restaurer la confiance, selon les termes de son ministre des Affaires étrangères.



Le gouvernement néo-zélandais, qui a versé 194 millions de dollars néozélandais (environ 100 millions d'euros) aux îles Cook ces trois dernières années, met ainsi en pause un paiement de près de 10 millions d'euros d'aide au développement prévu.



M. Brown a soutenu que l'archipel était toujours "déterminé" à entretenir des liens étroits avec la Nouvelle-Zélande et qu'il espérait renforcer ce partenariat.



"Nous apprécions profondément le soutien que la Nouvelle-Zélande nous a apporté au fil des ans et nous continuons à privilégier un dialogue respectueux, ouvert et tourné vers l'avenir", a-t-il poursuivi.



De son côté vendredi, le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon a rencontré à Pékin le président chinois Xi Jinping qui lui a lui aussi affirmé que son pays n'avait "pas de conflits d'intérêts fondamentaux" avec la Nouvelle-Zélande.



L'archipel du Pacifique Sud dispose d'un accord de "libre-association" avec Wellington, qui lui apporte un soutien budgétaire et une assistance en matière d'affaires étrangères et de défense. Ses habitants ont la nationalité néo-zélandaise et voyagent à l'étranger avec des passeports néo-zélandais.