

“Il y a eu un petit miracle”

Tahiti le 20 novembre 2026 - Un calendrier de travail doit être mis en place pour revoir tous les cadres d’emploi du personnel de la santé publique. Pour la CSTP-FO, ce travail ne doit pas durer “plus de six mois”. Le syndicat demande que les 4 milliards de francs dédiés à la reconnaissance du personnel soient inscrits au budget et surtout fléchés. Patrick Galenon compte aussi sur les 11 milliards de francs que l’État devrait rembourser à la CPS au titre des maladies radio-induites. Il appelle le gouvernement Brotherson à “ne pas attendre parce qu'il y a des pertes de chance en ce moment.”



Bien avant d’entrer en salle pour leur première réunion, mardi soir, avec la nouvelle ministre de la Fonction publique, Christelle Lecomte-Sandford, le secrétaire général de la CSTP-FO, a déclaré “être confiant” et surtout s’attendre à un “miracle”.



Après plusieurs heures de discussion, le syndicaliste l’a annoncé : “Il y a eu un miracle. J’ai trouvé la nouvelle ministre très à l’écoute.” Selon lui, l’intersyndicale a pu détailler l'ensemble de ses revendications et ce n’est qu’à la fin qu’il y a eu “un dialogue”.



Rappelons que le personnel de la Santé est entré en grève le 20 octobre dernier. Le mouvement a ensuite été suspendu dix jours après, soit le 30 octobre dernier après que les syndicats ont été “entendus” par les élus de l’assemblée. La grève est toujours suspendue, et un protocole d’accord a été proposé mais un point d’achoppement demeure : “le financement”, a indiqué Patrick Galenon.



Il rappelle que le Pays compte à peu près 12 000 diabétiques en longue maladie. “Ça nous coûte 13 milliards de francs et potentiellement, il pourrait y avoir 42 000 diabétiques. Tous ces diabétiques, en longues maladies ça nous ferait 42 milliards”. Il alerte le gouvernement sur l’importance de traiter “tout de suite pour éviter d’être en longue maladie” et par souci d’économie de deniers publics. “Et quand on est malade, on ne travaille pas, c'est une charge pour la société. Alors que quand les gens sont en bonne santé tout le monde travaille.”



Il ajoute qu’il faut mettre en place “une prévention qui soit efficace. Pour l'instant, on ne parle pas beaucoup de prévention”. Selon le syndicaliste, la ministre de la Fonction publique “a compris que la santé, c'était un problème crucial pour l'ensemble de la Polynésie surtout dans les îles (…). Maintenant elle nous a dit qu'elle allait contacter le président”.

"Elle ne nous a pas caché le problème de finances" Patrick Galenon a tout de même assuré que la ministre Lecomte-Sandford a été honnête lors de cette rencontre, concernant les finances du Pays. “Elle ne nous a pas caché le problème de finances. Mais ça, c'est l'assemblée

qui va décider.” Il rappelle aussi que la santé coûte aujourd’hui près de 100 milliards de francs par an à la collectivité et considère que 4 milliards de pour “l’ensemble des statuts” soit 3 800 personnes, ne représente

finalement que 4 % du coût total de la santé.



Patrick Galenon évoque même la taxe sociale mise en place par le gouvernement Fritch à hauteur de 1 % et qui rapportait au Pays plus de 9 milliards de francs par an. Elle a ensuite été supprimée par le gouvernement Brotherson dès son arrivée aux manettes du Pays. Rappelons que cette “TVA sociale” a été mise en place pour

le financement de la protection sociale généralisée. Selon le syndicaliste, cette taxe sociale “permettait justement de s'en sortir assez facilement”.



Le syndicaliste veut d’ailleurs savoir si le Pays a prévu ces 4 milliards dans son budget. “On souhaite que ces 4 milliards de francs apparaissent bien et qu’ils soient bien fléchés. Donc, on attend. On est un peu perplexes pour l'instant, mais on a une certaine confiance en madame la ministre, elle était à l'écoute”. Il regrette d’ailleurs que l’ancienne ministre, Vannina Crolas, ait considéré “les fonctions de la santé au même titre que toutes les fonctions administratives du Pays”.

Un calendrier de travail Patrick Galenon affirme que la ministre, Christelle Lecomte-Sandford, leur a proposé la mise en place d’un calendrier de travail pour l’ensemble des statuts de la santé publique du Fenua. Le syndicaliste indique qu’il ne veut pas que ce calendrier s’étale sur trop longtemps : “On a beaucoup pris de retard sur la santé.” Selon lui, c’est tout au plus une question de “six mois” avec une échéance en fin de premier semestre 2027. “À ce moment-là, ce serait bien que tous les cadres d'emploi de la santé puissent être reconnus, et qu’ils puissent retrouver leur pouvoir d'achat d’avant le Covid.”



La balle est dans le camp de la ministre de la Fonction publique qui doit maintenant “convaincre” le président du Pays, Moetai Brotherson. “Mme Crolas ne nous a pas suivi. Elle n'est plus là. Espérons que cette nouvelle ministre nous suivra. Et puis il ne faut pas oublier que nous avons rencontré les élus de l'assemblée qui semblaient dire, justement, que la santé est une priorité pour la Polynésie.”

"Une question de priorités" Patrick Galenon Secrétaire général de la CSTP-FO “Au 1er décembre de cette année, la loi pour les maladies radio-induites devrait repasser à l'Assemblée nationale. Si elle est adoptée, on peut espérer que d'ici un an, deux ans, on puisse avoir cet argent. Alors, mieux vaut investir maintenant pour ne pas prendre trop de retard (…). C'est à [Moetai Brotherson] de réfléchir où mettre des priorités. (…). Il y a à peu près 1 500 dossiers qui ont été déjà approuvés par le Civen (…). Il faut enlever peut-être une centaine de dossiers qui concernent les fonctionnaires d'État. Donc, si on a à peu près

1 400, 1 350 dossiers qui nous sont remboursés, il faut compter 8 millions par dossier. Donc, si tu fais le calcul, ça nous crée tout de suite des sommes assez importantes dès la première année. Et après, ça va s'étaler sur 5 ou 10 ans, c'est ce qui avait été prévu, lorsque j’avais été auditionné par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Donc, normalement, on devrait retrouver déjà des sommes importantes dès l’année prochaine. C'est pour ça qu'il faut faire la réforme de la santé maintenant. Il ne faut pas attendre parce qu'il y a des pertes de chance en

ce moment.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Vendredi 20 Novembre 2026 à 09:07 | Lu 622 fois



