Il s’introduit chez une adolescente et s’exhibe devant elle

Durant plusieurs semaines, l’homme est introuvable. Le 4 juillet dernier, il est finalement interpellé au domicile de son père chez lequel il réside fréquemment. Entendu par les enquêteurs, l’individu reconnaît les faits en expliquant qu’il a repéré la jeune fille à un arrêt de bus. Il l’a vu rentrer chez elle et l’a trouvée « jolie. »



Présenté en comparution immédiate ce lundi, le prévenu, condamné en 2004 pour des faits similaires, s’est montré très calme. Il a expliqué aux magistrats qu’il avait « rechuté » car il s’était séparé de son épouse, la mère de ses trois enfants.



L’expertise psychiatrique évoquée par les magistrats lors de l’audience n’a pas relevé de pathologie mais a établi des « perversions sexuelles anciennes » qui constituent une déviance.



Avant de requérir une peine mixte de 2 ans de prison dont un an avec sursis, le procureur de la République a évoqué le « risque de réitération » lié à la « gravité » et au « danger » que représentent le prévenu. Le représentant du ministère public a rappelé que l’homme avait des « antécédents anciens. »



Lors de sa plaidoirie, l’avocate du prévenu s’est référée à l’expertise psychiatrique pratiquée sur son client : « il obéit à des pulsions et quand celles-ci interviennent, il n’y a plus aucun raisonnement. Pendant des années, l’on n’avait plus entendu parler de lui. Les carences, notamment sexuelle et affective, l’ont conduit à reproduire ces faits. Pour la société, l’intérêt n’est pas de le mettre à Nuutania mais de le faire soigner par un psychiatre. »



Après en avoir délibéré, les magistrats ont condamné le prévenu à 12 mois de prison dont 6 avec sursis. L’homme aura également l’obligation de se faire soigner.